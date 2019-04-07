Стильная Катя Осадчая покорила ярким весенним образом

Популярная телеведущая Катя Осадчая активно готовится к первому прямому эфиру шоу "Голос страны", но не забывает словить теплое всеннее солнышко и насладится прекрасным днем в Киеве. Так, настранице в Instagram она показала яркое фото, сделанное в районе столичного ВДНХ, где проходят съемки популярного проекта.

Катя позирует в белых брюках, красной куртке от украинского бренда Annchoo, тельняшке от Vika Adamskaya и ярко-лимонной шапке концептуального бренда продюсерского центра Потапа MOZGI WEAR.

"Прекрасний день! З Благовіщенням, друзі!" - подписала она солнечный кадр у озера.

Фото: Катя Осадчая ( instagram.com/kosadcha)

Поклонникам понравился внешний облик ведущей и ее воскресное настроение. Они также присоединились к поздравлениям и пожеланием в праздничный день.

"Катя Вы великолепны", "Фото таке весняне. Гарний та яскравий лук", "Гарна Катерина! Вашу родину теж з Благовіщенням", "Стиляга", "Красуння Єкатерина Осадча!", "Вас теж зі Святом. Дуже гарна природа, весна", - писали комментаторы.

В сториз Осадчая показала снимок из гримерки, где ей делают макияж, ведь в вокресенье, 7 апреля выйдет первый прямой эфир "Голоса страны".

Фото: Катя Осадчая ( instagram.com/kosadcha)

"Мы уже готовимся. А вы готовы?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Ранее Катя Осадчая показала образ в платье от украинского бренда theCOAT, который очень напомнил аналогичный лук Тины Кароль.

Кстати, Кстя Осадчая восхитила появлением в шелковом платье нежного пастельного цвета с мелким цветочным принтом.