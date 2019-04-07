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Стильна Катя Осадча підкорила яскравим весняним чином


Телеведуча вибрала образ від українських дизайнерів

Популярна телеведуча Катя Осадча активно готується до першого прямого ефіру шоу "Голос країни", але не забуває зловити тепле всеняне сонечко і насолодитися прекрасним днем у Києві. Так, на сторінці в Instagram вона показала яскраве фото, зроблене в районі столичного ВДНГ, де проходять зйомки популярного проекту.

Катя позує в білих штанах, червоній куртці від українського бренду Annchoo, тільняшці від Vika Adamskaya і яскраво-лимонної шапці концептуального бренду продюсерського центру Потапа MOZGI WEAR.

"Прекрасний день! З Благовіщенням, друзі!" - підписала вона сонячний кадр біля озера.

Фото: Катя Осадча ( instagram.com/kosadcha)

Шанувальникам сподобався зовнішній вигляд ведучої і її недільний настрій. Вони також приєдналися до привітань і побажанням у святковий день.

"Катя Ви прекрасні", "Фото таке весняне. Гарний та яскравий лук", "Гарна Катерина! Вашу батьківщину теж з Благовіщенням", "Стиляга", "Красуння Єкатерина Осадча!", "Вас теж зі Святом. Дуже гарна природа, весна", - писали коментатори.

У сторіз Осадча показала знімок з гримерки, де їй роблять макіяж, адже у неділю, 7 квітня вийде перший прямий ефір "Голосу країни".

Фото: Катя Осадча ( instagram.com/kosadcha)

"Ми вже готуємося. А ви готові?" - поцікавилася вона у підписників.

Раніше Катя Осадча показала образ в сукні від українського бренду theCOAT, який дуже нагадав аналогічний лук Тіни Кароль.

До речі, Кстя Осадча зачарувал появою в шовкій сукні ніжного пастельного кольору з дрібним квітковим принтом.

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