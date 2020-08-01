Стильная дама со спутником: Ефросинина с сыном сходили на праздник к Притуле

Дочке известного шоумена исполнилось три года
На днях популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина совершила светский выход с пятилетним сыном Александром - они побывали на детском празднике. Известный шоумен Сергей Притула устроил веселую вечеринку в честь третьего дня рождения своей дочери Соломии.
Для праздника Маша выбрала стильное темно-зеленое платье от украинского бренда Vita Kin с акцентом на талии и рукавами три четверти. Эффектный лук теледива дополнила бежевыми босоножками на каблуке, сумочкой на цепочке и модными солнцезащитными очками. Саша же очень мило выглядел в серых шортах и голубой рубашке.
На фото мама и сын запечатлены на улице, при этом малыш трогательно прижался к Ефросининой.
"Со спутником", - прокомментировала кадр артистка.
Маша Ефросинина с сыном сходили на детский праздник (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники оценили эффектный образ Маши и нежность с сыночком и оставили ей много теплых отзывов.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Маша Ефросинина покорила эффектным образом в "хищном" платье.