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Не узнать: Ефросинина в микрошортах и экстравагантных велосипедках поразила дерзким образом

Понедельник 13 июля 2020 14:38
Не узнать: Ефросинина в микрошортах и экстравагантных велосипедках поразила дерзким образом
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая предстала перед поклонниками в необычном для нее аутфите

Машу Ефросинину поклонники привыкли видеть в подчеркнуто элегантных и сдержанных образах, причем даже в расслабленной повседневной обстановке ведущая демонстрировала безупречный вкус и утонченность. Она смогла по-настоящему удивить подписчиков в Instagram новым фото в смелом аутфите, совершенно не свойственном ее привычному стилю.

Маша выбрала модные короткие "рваные" джинсовые шорты от демократичного бренда Zara и экстравагантные велосипедки телесного оттенка с оригинальными принтами от прогрессивного украинского бренда TTSWTRS (кстати, одежду марки также любит звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес). Образ ведущая довершила свободной футболкой молочно-розового нежного оттенка, шляпкой-канатье, солнечными очками и оригинальной сумочкой от Chloé.

Свой образ ведущая назвала "несерьезным луком для фантазий". В комментариях Леся Никитюк намекнула Маше, что ей пора продемонстрировать поклонникам декольте и не боятся глубоких вырезов. "Зрею еще", - призналась Ефросинина. Также образ сестры оценила Лиза Ющенко.

Не узнать: Ефросинина в микрошортах и экстравагантных велосипедках поразила дерзким образом

Маша в ультракоротких джинсовых шортах и оригинальных велосипедках удивила поклонников (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши буквально разобрали ее образ на детали и восхищались луком ведущей и его отдельными элементами.

  • Не узнала
  • Крутяк
  • Шорты класс
  • Дерзко
  • Ну вот зачем такие ножки закрывать?
  • Очень круто
  • Уууу, Мари, какие шортики у вас!
  • Маша, вы нереальная красотка!
  • Классная Вы!
  • Клевый лук

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина умилила сеть снимком с мамой Людмилой и дочкой Наной.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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