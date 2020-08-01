Стильна дама з супутником: Єфросиніна з сином сходили на свято до Притули

Днями популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вчинила світський вихід з п'ятирічним сином Олександром - вони побували на дитячому святі. Відомий шоумен Сергій Притула влаштував веселу вечірку в честь третього дня народження своєї дочки Соломії.

Для свята Маша обрала стильне темно-зелене плаття від українського бренду Vita Kin з акцентом на талії і рукавами три чверті. Ефектний лук теледіва доповнила бежевими босоніжками на підборах, сумочкою на ланцюжку і модними сонцезахисними окулярами. Сашко ж дуже мило виглядав в сірих шортах і блакитній сорочці.

На фото мама і син відображені на вулиці, при цьому малюк зворушливо притиснувся до Єфросиніної.

"З супутником", - прокоментувала кадр артистка.

Маша Єфросиніна з сином сходили на дитяче свято (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники оцінили ефектний образ Маші і ніжність з синочком і залишили їй багато теплих відгуків.

Маленький Олександр - чудо ! А Ви, як завжди прекрасна панна.....

Яка прекрасна пара;) Маша, я Вами захоплююсь! Ви з усіх існуючих зірок мій ЄДИНИЙ кумир! Я Вами захоплююсь!! Успіхів Вам!!!!

Маша , що ні плаття шедевр прям якийсь .....

Син у вас, просто краса! Випромінює якийсь небувалий світ!

Маша, яка ви завжди стильна

Машенька! Захоплююся Вами і Вашою діяльність!!!

Чарівна парочка

Дуже гарне плаття і ще кращий кавалєр

Ммм, яке плаття і супутник. Ви неймовірні

Мамина радість ! Мі мі мі хороший хлопчисько ! Щастя і благополуччя побільше !

Маша, яка ж Ви класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в "хижій" сукні.