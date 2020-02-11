"Стиль убийцы": Влад Яма поразил поклонников сменой имиджа

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф озадачил фанатов изменениями во внешности

Звездный судья Танцев со звездами, известный хореограф Влад Яма наслаждается американскими каникулами вместе с любимой женой Лилианой и сыночком Леоном. Недавно он исполнил мечту супруги и прокатил ее на красном Ferrari по Майами - девушка даже платье надела в тон шикарного авто! А на днях они посетили студию, где снималась знаменитая киносага "Звездные войны".

Влад поделился забавным снимком с любимой в своем Instagram, при этом изрядно озадачив поклонников своим новым имиджем. Танцовщик сбрил бороду, однако при этом оставил усы.

На фото они запечатлены вместе с имперским штурмовиком, который угрожает им оружием - Яма при этом смешно изобразил испуг на лице.

"Ваще не страшно!..Ну по крайней мере @liliya_yama", - прокомментировал снимок артист.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Мнения поклонников разделились, однако большинству подобные изменения во внешности хореографа пришлись не по вкусу и они посоветовали Владу сбрить усы.

Пожалуйста! Никогда не сбривай их! Ты взрастил произведение искусства на губе!

О*ренеть! Стиль убийцы

Скажите что усы-это фотошоп

У мальчугана трусики,у Влада стильни вусики)))

Забойні вусики

Вам вуси йдуть

Влад, богатым будете,не узнала

Ой ніііі, збривайте)))

Так а що страшного? Просто чоловік з вусами

Пліз, вуса нєєєє.

Джедаи уже не те))

Класна фотка.Ліліана, Влад треба зніматись в кіно дуууже класно виходить міміка просто супер.Незвично бачити з вусами,чесно з бородою краще

Влад вам вуса не ідуть, краще без них

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма удивил своим перевоплощением в рамках новогодней тематической съемки. Хореограф примерил образ Белобога – воплощения света и тепла.