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"Стиль убийцы": Влад Яма поразил поклонников сменой имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.02.2020 - 11:27
"Стиль убийцы": Влад Яма поразил поклонников сменой имиджа
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф озадачил фанатов изменениями во внешности

Звездный судья Танцев со звездами, известный хореограф Влад Яма наслаждается американскими каникулами вместе с любимой женой Лилианой и сыночком Леоном. Недавно он исполнил мечту супруги и прокатил ее на красном Ferrari по Майами - девушка даже платье надела в тон шикарного авто! А на днях они посетили студию, где снималась знаменитая киносага "Звездные войны".

Влад поделился забавным снимком с любимой в своем Instagram, при этом изрядно озадачив поклонников своим новым имиджем. Танцовщик сбрил бороду, однако при этом оставил усы.

На фото они запечатлены вместе с имперским штурмовиком, который угрожает им оружием - Яма при этом смешно изобразил испуг на лице.

"Ваще не страшно!..Ну по крайней мере @liliya_yama", - прокомментировал снимок артист.

&quot;Стиль убийцы&quot;: Влад Яма поразил поклонников сменой имиджа

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Мнения поклонников разделились, однако большинству подобные изменения во внешности хореографа пришлись не по вкусу и они посоветовали Владу сбрить усы.

  • Пожалуйста! Никогда не сбривай их! Ты взрастил произведение искусства на губе!
  • О*ренеть! Стиль убийцы
  • Скажите что усы-это фотошоп
  • У мальчугана трусики,у Влада стильни вусики)))
  • Забойні вусики
  • Вам вуси йдуть
  • Влад, богатым будете,не узнала
  • Ой ніііі, збривайте)))
  • Так а що страшного? Просто чоловік з вусами
  • Пліз, вуса нєєєє.
  • Джедаи уже не те))
  • Класна фотка.Ліліана, Влад треба зніматись в кіно дуууже класно виходить міміка просто супер.Незвично бачити з вусами,чесно з бородою краще
  • Влад вам вуса не ідуть, краще без них

&quot;Стиль убийцы&quot;: Влад Яма поразил поклонников сменой имиджа

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма удивил своим перевоплощением в рамках новогодней тематической съемки. Хореограф примерил образ Белобога – воплощения света и тепла.

"Золотая молодежь": стильные Влад Яма с женой прокатились по Майами на красном Ferrari Девушки, держитесь: Влад Яма блеснул накачанными формами в зале
Новости Украины Влад Яма
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