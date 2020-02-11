"Стиль вбивці": Влад Яма вразив шанувальників зміною іміджу

Хореограф спантеличив фанатів змінами у зовнішності
Зоряний суддя Танців з зірками, відомий хореограф Влад Яма насолоджується американськими канікулами разом з коханою дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Нещодавно він здійснив мрію дружини і прокатав її на червоному Ferrari по Маямі - дівчина навіть сукню одягла в тон шикарного авто! А днями вони відвідали студію, де знімалася знаменита кіносага "Зоряні війни".
Влад поділився забавним знімком з коханою в своєму Instagram, при цьому неабияк спантеличивши шанувальників своїм новим іміджем. Танцівник збрив бороду, однак при цьому залишив вуса.
На фото вони зображені разом з імперським штурмовиком, який загрожує їм зброєю - Яма при цьому смішно зобразив переляк на обличчі.
"Ваще не страшно!..Ну принаймні @liliya_yama", - прокоментував знімок артист.
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)
Думки шанувальників розділилися, проте більшості подібні зміни в зовнішності хореографа не припали до смаку і вони порадили Владу збрити вуса.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, раніше Влад Яма здивував своїм перевтіленням у рамках новорічної тематичної зйомки. Хореограф приміряв образ Білобога – втілення світла і тепла.