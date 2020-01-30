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"Золотая молодежь": стильные Влад Яма с женой прокатились по Майами на красном Ferrari

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.01.2020 - 10:56
"Золотая молодежь": стильные Влад Яма с женой прокатились по Майами на красном Ferrari
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф с радостью исполнил мечту любимой

Влад Яма старается не терять спортивную форму - сразу после Нового года знаменитый хореограф отправился в спортзал и показал, как избавляется от лишних калорий после праздничных застолий. А в январе бессменный судья шоу Танцы со звездами отправился с любимой женой Лилианой и сыном Леоном на отдых в США. Яма с удовольствием делится в сети яркими фото из солнечного Майами, показывая, как они проводят время.

А на днях Влад исполнил мечту любимой, которая давно мечтала прокатиться на красном Ferrari. Фотодоказательством он поделился на своей страничке в Instagram - танцовщик сделал селфи в салоне роскошного автомобиля. При этом Лилиана одета в эффектное красне мини-платье и посылает на камеру поцелуй.

"Она мечтала прокатиться на красной Ferrari, а он просто хотел чтобы ей было хорошо!.." - прокомментировал яркий кадр Яма.

&quot;Золотая молодежь&quot;: стильные Влад Яма с женой прокатились по Майами на красном Ferrari

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Супруга хореографа также выложила это фото и поделилась своими впечатлениями.

"Сбылась ещё одна мечта. Страшно хотела прокатиться в красном платье на красном Ferrari. Платье, кстати, тоже нашла пару дней назад здесь же, в Маями (ещё не догадываясь о Феррари) И по секрету Вам скажу: три года назад сохранила в телефоне фотографию девушки в красном платье на такой машине. Захотелось повторить. И вуаля...Так что мечтайте, мечты сбываются...Поэтому сохраняйте себе в закладках - и желание обязательно сбудется", - рассказала девушка.

К слову, позже она поделилась в сториз, что они с мужем и сыночком отправились в круиз по Багамским островам, так что поклонники с нетерпением ждут новые красочные фото.

&quot;Золотая молодежь&quot;: стильные Влад Яма с женой прокатились по Майами на красном Ferrari

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Поклонники восхищаются эффектным жестом Влада и в очередной раз отмечают, что они с Лилианой очень красивая пара, а на этом снимке смотрятся, будто звезды Голливуда.

  • Слова настоящего мужчины
  • Крутые
  • Класс, мачты сбываются!!!
  • Вы прекрасная пара, очень дополняете друг друга! Счастья вашей семье
  • Йама в Майами
  • Шикарные
  • Золотая молодёжь
  • Яка ж ви гарна пара!!!!
  • Я так за вам рада.. Я не фанат я просто наблюдатель... Вы самые лучшие
  • Золотые слова, какие же вы красивые
  • Фото очень гармоничное - красивая пара.. Приятного отдыха!!
  • Влад, у вас нереально красивая жена! Берегите её, никогда не отпускайте, держите крепко!

&quot;Золотая молодежь&quot;: стильные Влад Яма с женой прокатились по Майами на красном Ferrari

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что Влад Яма удивил своим перевоплощением в рамках новогодней тематической съемки. Хореограф примерил образ Белобога – воплощения света и тепла.

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