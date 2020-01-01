ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Счастливый Влад Яма умилил новогодней идиллией с женой и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.01.2020 - 21:55
Счастливый Влад Яма умилил новогодней идиллией с женой и сыном
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)

Хореограф показал, как провел новогодние праздники

Влад Яма недавно сетовал на то, что его новогодние планы сорвались – он должен был стать ведущим корпоратива, но ситуация изменилась. Впрочем, все что ни делается, все к лучшему! Зато хореограф и шоумен встретил праздник в семейном кругу. Он показала в Instagram фото с любимой женой Лилианой возле нарядной елки.

Стильный хореограф надел пиджак горчичного цвета, а его вторая половинка – платье на тонких бретельках сливового оттенка.

"Вдома. Разом. Щастя. З Новим Роком!" - коротко и емко подписал он атмосферное фото.

Счастливый Влад Яма умилил новогодней идиллией с женой и сыном

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

В комментариях под фото подписчики Влада поспешили поздравить с праздником его семью.

  • З новим роком, чудова сімейка!
  • Молодцы! Счастья и любви вашей семь! С новым годом!
  • С Новым годом! Вы очень красивые! Удачного и счастливого года!
  • Дуже гарна у вас дружина!
  • С Новым счастьем ! Огроменных счастливых мечт!

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" шоумен поделился самыми трогательными моментами новогодней ночи – вручением подарков и реакцией домашних на презенты. Так, жена хореографа пришла в восторг от сюрприза и поцеловала его, а сын пары, Леон, эмоционально отреагировал на большую игрушечную машинку.

"Вау, папа!" - воскликнул он, разрывая упаковку подарка и рассматривая ее содержимое. Затем мальчик поцеловав маму в щеку. Лицо ребенка его родители, по-прежнему, не показывают.

Фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/liliya_yama

Напомним, что Влад Яма удивил своим перевоплощением в рамках новогодней тематической съемки. Хореограф примерил образ Белобога – воплощения света и тепла.

"Уровень сексуальности зашкаливает": Влад Яма взорвал сеть архивным фото Влюбленные и прекрасные: Влад Яма покорил чувственной фотосессией с женой
Новости Украины Влад Яма
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь