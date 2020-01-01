Счастливый Влад Яма умилил новогодней идиллией с женой и сыном

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)

Хореограф показал, как провел новогодние праздники

Влад Яма недавно сетовал на то, что его новогодние планы сорвались – он должен был стать ведущим корпоратива, но ситуация изменилась. Впрочем, все что ни делается, все к лучшему! Зато хореограф и шоумен встретил праздник в семейном кругу. Он показала в Instagram фото с любимой женой Лилианой возле нарядной елки.

Стильный хореограф надел пиджак горчичного цвета, а его вторая половинка – платье на тонких бретельках сливового оттенка.

"Вдома. Разом. Щастя. З Новим Роком!" - коротко и емко подписал он атмосферное фото.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

В комментариях под фото подписчики Влада поспешили поздравить с праздником его семью.

З новим роком, чудова сімейка!

Молодцы! Счастья и любви вашей семь! С новым годом!

С Новым годом! Вы очень красивые! Удачного и счастливого года!

Дуже гарна у вас дружина!

С Новым счастьем ! Огроменных счастливых мечт!

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" шоумен поделился самыми трогательными моментами новогодней ночи – вручением подарков и реакцией домашних на презенты. Так, жена хореографа пришла в восторг от сюрприза и поцеловала его, а сын пары, Леон, эмоционально отреагировал на большую игрушечную машинку.

"Вау, папа!" - воскликнул он, разрывая упаковку подарка и рассматривая ее содержимое. Затем мальчик поцеловав маму в щеку. Лицо ребенка его родители, по-прежнему, не показывают.

Фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/liliya_yama

Напомним, что Влад Яма удивил своим перевоплощением в рамках новогодней тематической съемки. Хореограф примерил образ Белобога – воплощения света и тепла.