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Бог света и тепла: Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.12.2019 - 14:29
Бог света и тепла: Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф принял участие в съемках для календаря

Известный украинский хореограф Влад Яма любит поражать поклонников необычными образами и делиться архивными фото - так, недавно он показал, как выглядел в студенчестве во время проживания в общежитии. К слову, тогда харизматичный судья Танцев со звездами еще мог похвастаться шевелюрой на голове! А в преддверии Нового года артист принял участие в съемках для календаря Хранители от журнала "Натали".

При этом он примерил весьма неожиданный и эффектный образ Белобога и показал результат на своей страничке в Instagram.

На снимке Влад запечатлен в бордовом пиджаке. В одной руке он держит старинный фонарь, а из другой вырываются лучи света. Кроме того, на лице Ямы можно разглядеть светящиеся золотистые узоры - без компьютерной обработки явно не обошлось.

"В образе Белобога для календаря ХРАНИТЕЛИ для @natalimagazine . Бог света, тепла и удачи. (Но не Киевэнерго). Всё как в жизни,... ну кроме Бога", - с юмором прокомментировал фото хореограф.

Бог света и тепла: Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Поклонники не оставили без внимания такой необычный кадр и отметили, что вышло очень круто и Влад похож на волшебника.

  • Ха!) Молодца и подколоть мастак
  • Вражаюче.
  • похж на волшебника )
  • Классное фото
  • Шота образ Бога хитро смотрит! Ясно, что даром ничего не даст!)))
  • Класс
  • Ви і по танцях, і по фотосесія і вобще......
  • Шикарне Фото
  • Зачёт
  • Яскраво

Бог света и тепла: Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма умилил трогательным видео с сыночком Леоном. Хореограф с женой предпочитают пока что не показывать лицо ребенка.

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