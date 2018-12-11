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Юная дочь Синди Кроуфорд стала моделью года

Lite » Звезды 11.12.2018 - 17:10
Юная дочь Синди Кроуфорд стала моделью года
Фото: instagram.com/kaiagerber

Эксперты признали выдающие успехи в моделинге дочери известной супермодели

В понедельник, 10 декабря в Лондоне прошла церемония вручения знаменитой британской премии The Fashion Awards 2018. Звезды фэшн-индустрии, актеры, представители шоу-бизнеса прошлись по красной дорожке мероприятия, сообщается на официальном сайте премии. Среди знаменитостей также была и беременная Меган Маркл, которая вручала одну из "модных" премий.

Самая главная награда в области моделинга досталась семнадцатилетней дочери Синди Кроуфорд — Кайе Гербер. Эксперты признали глобальное влияние модели, которая в течение последних 12 месяцев доминировала в отрасли и вручили ей премию "Модель года". Под ее влиянием, которое выходит далеко за рамки подиума, Кайя внесла выдающийся вклад в отрасль, посчитали эксперты. В течение года она участвовала в многочисленных показах и рекламных кампаниях, за что и была премирована.

Юная дочь Синди Кроуфорд стала моделью годаФото: На вручение премии Кайя пришла со своей матерю, отцом Рэнди Гербером и братом Пресли (http://fashionawards.com)

Для выхода на красную дорожку Кайя выбрала длинное черное платье с декором из металлических блесток от Alexander McQueen из коллекции весна-лето следующего 2019 года. Пикантный, с глубокими вырезами, наряд обрамляла серебристая бахрома.

Стоит заметить, что среди номинантов на эту награду были Кендалл Дженер, Белла и Джиджи Хадид, но девушка с легкостью обошла своих конкуренток. И совсем не благодаря своей звездной матери, а только потому, что девушка действительно много работала.

Юная дочь Синди Кроуфорд стала моделью года

Фото: Кайя Гербер на показе Chanel (instagram.com/kaiagerber)

Также, предлагаем вспомнить три самых ярких выхода на подиум юной Кайи Гербер в декабре. Которые стали еще одним подтверждением того, что награда досталась девушке по заслугам.

А также, вам будут интересны подробности дебюта еще одной "звездной" дочери. Дочь Кейт Мосс недавно снялась на обложку глянцевого журнала.

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