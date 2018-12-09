Без нижнего белья: Майли Сайрус поразила фанатов откровенным нарядом (фото)

Снимки исполнительницы появились в Instagram
Американская певица Майли Сайрус, обнаженные снимки которой недавно слили в сеть, вновь шокирует публику. На этот раз звезда опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, где она снята в облегающем свитере без бюстгальтера.
Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)
Отметим, что в таком наряде звезда посетила презентацию своего нового сингла в Лондоне. Майли в кожаной мини юбке и гольфе, под которым не было нижнего белья, охотно фотографировалась на лестнице. Также на ее страничке есть и видео с этого события.
Поклонники артистки пришли в восторг от такого наряда. В комментариях они написали, что она потрясающе выглядит.
Скриншот комментариев (instagram.com/mileycyrus)
Напомним, что Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клип.
Напомним, ранее в Киеве заметили популярную американскую певицу Майли Сайрус. Как пишет издание Popcake, звезда отведала украинский борщ и выпила водки.