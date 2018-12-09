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Без нижнего белья: Майли Сайрус поразила фанатов откровенным нарядом (фото)

Lite » Звезды 09.12.2018 - 21:31
Без нижнего белья: Майли Сайрус поразила фанатов откровенным нарядом (фото)
Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Снимки исполнительницы появились в Instagram

Американская певица Майли Сайрус, обнаженные снимки которой недавно слили в сеть, вновь шокирует публику. На этот раз звезда опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, где она снята в облегающем свитере без бюстгальтера.

Без нижнего белья: Майли Сайрус поразила фанатов откровенным нарядом (фото)Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Отметим, что в таком наряде звезда посетила презентацию своего нового сингла в Лондоне. Майли в кожаной мини юбке и гольфе, под которым не было нижнего белья, охотно фотографировалась на лестнице. Также на ее страничке есть и видео с этого события.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

Поклонники артистки пришли в восторг от такого наряда. В комментариях они написали, что она потрясающе выглядит.

Без нижнего белья: Майли Сайрус поразила фанатов откровенным нарядом (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/mileycyrus)

Напомним, что Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клип.

Напомним, ранее в Киеве заметили популярную американскую певицу Майли Сайрус. Как пишет издание Popcake, звезда отведала украинский борщ и выпила водки.

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