Без нижнего белья: Майли Сайрус поразила фанатов откровенным нарядом (фото)

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Снимки исполнительницы появились в Instagram

Американская певица Майли Сайрус, обнаженные снимки которой недавно слили в сеть, вновь шокирует публику. На этот раз звезда опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, где она снята в облегающем свитере без бюстгальтера.

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Отметим, что в таком наряде звезда посетила презентацию своего нового сингла в Лондоне. Майли в кожаной мини юбке и гольфе, под которым не было нижнего белья, охотно фотографировалась на лестнице. Также на ее страничке есть и видео с этого события.

Поклонники артистки пришли в восторг от такого наряда. В комментариях они написали, что она потрясающе выглядит.

Скриншот комментариев (instagram.com/mileycyrus)

Напомним, что Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клип.

Напомним, ранее в Киеве заметили популярную американскую певицу Майли Сайрус. Как пишет издание Popcake, звезда отведала украинский борщ и выпила водки.