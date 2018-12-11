Старший син Девіда і Вікторії Бекхем закрутив роман з моделлю

Фото: Бруклін Бекхем (instagram.com/brooklynbeckham)

Нова обраниця старше Брукліна на два роки

Син Девіда і Вікторії Бекхем 19-річний Бруклін був помічений з 21-річною моделлю Ханною Крос. Пару підловили журналісти, коли вони разом залишали вечірку в Лондоні, присвячену церемонії нагородження Fashion Awards-2018.Фото було опубліковано в Twitter на сторінці Brooklyn Beckham Crew.

Фото: Бруклін Бекхем (instyle.com/компанії film magic)

На Брукліні Бекхемі була біла сорочка і класичні чорні штани. Свій піджак молодий чоловік дбайливо накинув на плечі манекенниці Ханне Крос, яка була одягнена в широкі штани з яскравим принтом і білий топ.

В кадри папараці влучив момент, коли пара покидала вечірку і при цьому Бруклін міцно тримав за руку свою супутницю, щоб не втратити її в натовпі.

Brooklyn Beckham and Hana Cross left The Fashion Awards 2018 after party at private residence in London on December 10,2018@brooklynbeckham #brooklynbeckham pic.twitter.com/DCLLkCX2Y9 — Brooklyn Beckham Crew (@BBeckhamCrew) 11 грудня 2018 р.

Про Ханну Крос відомо небагато. Їй 21 рік, і вона кілька років співпрацює з агентством Select Model Management. Встигла знятися в кількох відомих рекламних кампаніях. У дівчини є сторінки в соціальних мережах, але вона веде їх не дуже активно.

Brooklyn Beckham and Hana Cross left The Fashion Awards 2018 after party at private residence in London on December 10,2018@brooklynbeckham #brooklynbeckham pic.twitter.com/UW6iVyRnQs — Brooklyn Beckham Crew (@BBeckhamCrew) 11 грудня 2018 р.

Раніше Брукліна і Ханну вже бачили разом. Вони відвідали концерт групи Mumford & Sons. За словами очевидців, було видно, що вони пара, так як вони весь час усміхалися один одному та обнімалися.

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