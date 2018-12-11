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Старший син Девіда і Вікторії Бекхем закрутив роман з моделлю

Lite » Зірки 11.12.2018 - 21:28
Старший син Девіда і Вікторії Бекхем закрутив роман з моделлю
Фото: Бруклін Бекхем (instagram.com/brooklynbeckham)

Нова обраниця старше Брукліна на два роки

Син Девіда і Вікторії Бекхем 19-річний Бруклін був помічений з 21-річною моделлю Ханною Крос. Пару підловили журналісти, коли вони разом залишали вечірку в Лондоні, присвячену церемонії нагородження Fashion Awards-2018.Фото було опубліковано в Twitter на сторінці Brooklyn Beckham Crew.

Старший син Девіда і Вікторії Бекхем закрутив роман з моделлю

Фото: Бруклін Бекхем (instyle.com/компанії film magic)

На Брукліні Бекхемі була біла сорочка і класичні чорні штани. Свій піджак молодий чоловік дбайливо накинув на плечі манекенниці Ханне Крос, яка була одягнена в широкі штани з яскравим принтом і білий топ.

В кадри папараці влучив момент, коли пара покидала вечірку і при цьому Бруклін міцно тримав за руку свою супутницю, щоб не втратити її в натовпі.

Про Ханну Крос відомо небагато. Їй 21 рік, і вона кілька років співпрацює з агентством Select Model Management. Встигла знятися в кількох відомих рекламних кампаніях. У дівчини є сторінки в соціальних мережах, але вона веде їх не дуже активно.

Раніше Брукліна і Ханну вже бачили разом. Вони відвідали концерт групи Mumford & Sons. За словами очевидців, було видно, що вони пара, так як вони весь час усміхалися один одному та обнімалися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юна дочка Сінді Кроуфорд стала моделлю року.

А також розповідали про те, що Майлі Сайрус вразила фанатів відвертим вбранням.

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