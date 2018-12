Старший син Девіда і Вікторії Бекхем закрутив роман з моделлю

Нова обраниця старше Брукліна на два роки

Син Девіда і Вікторії Бекхем 19-річний Бруклін був помічений з 21-річною моделлю Ханною Крос. Пару підловили журналісти, коли вони разом залишали вечірку в Лондоні, присвячену церемонії нагородження Fashion Awards-2018.Фото було опубліковано в Twitter на сторінці Brooklyn Beckham Crew.

Фото: Бруклін Бекхем (instyle.com/компанії film magic)

На Брукліні Бекхемі була біла сорочка і класичні чорні штани. Свій піджак молодий чоловік дбайливо накинув на плечі манекенниці Ханне Крос, яка була одягнена в широкі штани з яскравим принтом і білий топ.

В кадри папараці влучив момент, коли пара покидала вечірку і при цьому Бруклін міцно тримав за руку свою супутницю, щоб не втратити її в натовпі.

Brooklyn Beckham and Hana Cross left The Fashion Awards 2018 after party at private residence in London on December 10,2018@brooklynbeckham #brooklynbeckham pic.twitter.com/DCLLkCX2Y9