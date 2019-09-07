"Стараюсь быть честной": Екатерина Кухар в прозрачном платье сделала признание

Украинская прима-балерина и строгая судья проекта "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар делится с поклонниками не только впечатлениями от нового сезона шоу, но и радует вдохновляющими постами и не менее мотивирующими фото. Она с удовольствием демонстрирует свои изящные формы, а недавно даже поделилась собственными секретами для плоского животика.

На свежем снимке в Instagram Екатерина позирует в прозрачном черном платье с крупной в вышивкой в виде звезд, под которым без труда можно рассмотреть черное боди. Завязки-банты на рукавах и строгий круглый воротничок добавляют пикантному образу еще большего кокетства.

Волосы балерины собраны в высокий пучок, она выпустила на лицо пару прядей. Легкий макияж, будто сияющая изнутри кожа выглядят максимально естественно. Кстати, фото было сделано в прошлом году во время одного из эфиров проекта "Танцы со звездами" и преданные поклонники балерины сразу узнали снимок.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Вдохновение приходит во время усердной работы". И я, безусловно, с этим согласна. Я всегда стараюсь быть честной перед своими зрителями, читателями и не скрывать своих эмоций. Я рада делиться опытом и знаниями, если это для вас полезно", - призналась Екатерина.

Подписчики знаменитости просто не смогли оставить ее без комплиментов.

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Зіронька ясна, яка ти прекрасна

Миледи

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Напомним, что Екатерина Кухар заговорила о сложностях нового сезона проекта "Танцы со звездами".