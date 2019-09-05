"Вывела идеальную формулу": Екатерина Кухар поделилась секретом плоского животика

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар отметила, что тренируется до завтрака

Екатерина Кухар не часто делится с поклонниками какими-то “полезностями”. Однако в этот раз украинская прима-балерина решила все же побаловать многотысячную армию фолловеров полезными советами. Судья нового сезона Танцы со звездами 2019 рассказала, с каких полезных привычек начинается ее день. При этом до этого Кухар откровенно призналась в сложностях нового сезона Танцы со звездами 2019.

Но первый делом Кухар поделилась поэтическими мыслями по поводу начала осени.

“Чувствую осень на губах… Деревья сбрасывают листву, готовясь к ознобу холодов, а мы, наоборот, утепляемся, как капустные листы.... Но, не стоит расслабляться и делать это же со своим телом, готовясь к холодам и откладывая жировые прослойки, чтобы случайно не замёрзнуть.... Подготовила для вас пост об идеальном завтраке и моей morning routine”, - пишет Екатерина.

Балерина уточняет, что ее день начинается не с кофе, а с зарядки.

“Сначала я качаю пресс, спину и руки в течении 15 минут. Для плоского живота обязательно кручу хулахуп. И важный ритуал для пробуждения — стакан воды с лимоном, желательно, за полчаса до еды. На завтрак предпочитаю кофе с лимоном и кардамоном, обожаю вдыхать его аромат и настраиваться на новый день. Дальше я завтракаю маленьким бутербродом (хлеб, обязательно из муки грубого помола) или кусочком сыра.

Разрешаю себе съесть шоколадную конфету. После завтрака я отправляюсь на двухчасовое занятие. Такой режим позволяет моему животу оставаться плоским, несмотря на то, что у меня двое деток”, — рассказывает Куха.

“И я вывела для себя идеальную формулу — «объемы плоского «утреннего» живота!» Если первым делом, вставая с постели, вы отправляетесь на коврик и начинаете день с зарядки — хорошее настроение и отличная физическая форма вам обеспечены. А потом можно приступать к завтраку”, - подытожила прима-балерина.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Екатерины также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом. Некоторые комментарии - с юмором:

“Ха, и у меня есть формула плоского живота. Идеальная. Пока лежишь в постели на спине, он плоский. Как встал, совсем наоборот Поэтому советую оставаться подольше в форме, т. е в постели”

“Когда мне говорят «вы будете утром об этом жалеть» - я предпочитаю просыпаться после обеда”

“Вы прекрасная молодая женщина, вызывающая исключительно положительные эмоции.Когда я смотрю на вас, такую хрупкую и женственную, мне кажется, что вы с другой планеты...Таких как вы на этой уже нет”

“Как?!! Такие нагрузки физические в театре и все равно нужна зарядка для плоского живота? Екатерина, Вы достойны восхищения не только по поводу Вашего таланта и красоты. Но и за то, что в такой профессии Вы исполнили высшее предназначение женщины: родили двух деток. Брависсимо”

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами. Певица также посетила второй прямой эфир и вспомнила, как участвовала еще в первом сезоне.