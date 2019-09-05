"Вывела идеальную формулу": Екатерина Кухар поделилась секретом плоского животика

Кухар отметила, что тренируется до завтрака
Екатерина Кухар не часто делится с поклонниками какими-то “полезностями”. Однако в этот раз украинская прима-балерина решила все же побаловать многотысячную армию фолловеров полезными советами. Судья нового сезона Танцы со звездами 2019 рассказала, с каких полезных привычек начинается ее день. При этом до этого Кухар откровенно призналась в сложностях нового сезона Танцы со звездами 2019.
Но первый делом Кухар поделилась поэтическими мыслями по поводу начала осени.
“Чувствую осень на губах… Деревья сбрасывают листву, готовясь к ознобу холодов, а мы, наоборот, утепляемся, как капустные листы.... Но, не стоит расслабляться и делать это же со своим телом, готовясь к холодам и откладывая жировые прослойки, чтобы случайно не замёрзнуть.... Подготовила для вас пост об идеальном завтраке и моей morning routine”, - пишет Екатерина.
Балерина уточняет, что ее день начинается не с кофе, а с зарядки.
“Сначала я качаю пресс, спину и руки в течении 15 минут. Для плоского живота обязательно кручу хулахуп. И важный ритуал для пробуждения — стакан воды с лимоном, желательно, за полчаса до еды. На завтрак предпочитаю кофе с лимоном и кардамоном, обожаю вдыхать его аромат и настраиваться на новый день. Дальше я завтракаю маленьким бутербродом (хлеб, обязательно из муки грубого помола) или кусочком сыра.
Разрешаю себе съесть шоколадную конфету. После завтрака я отправляюсь на двухчасовое занятие. Такой режим позволяет моему животу оставаться плоским, несмотря на то, что у меня двое деток”, — рассказывает Куха.
“И я вывела для себя идеальную формулу — «объемы плоского «утреннего» живота!» Если первым делом, вставая с постели, вы отправляетесь на коврик и начинаете день с зарядки — хорошее настроение и отличная физическая форма вам обеспечены. А потом можно приступать к завтраку”, - подытожила прима-балерина.
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Поклонники Екатерины также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом. Некоторые комментарии - с юмором:
Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Напомним, ранее Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами. Певица также посетила второй прямой эфир и вспомнила, как участвовала еще в первом сезоне.