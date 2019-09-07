"Намагаюся бути чесною": Катерина Кухар в прозорій сукні зробила зізнання

Українська прима-балерина і сувора суддя проекту "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар ділиться з шанувальниками не тільки враженнями від нового сезону шоу, але і радує надихаючими постами і не менш мотивуючими фото. Вона із задоволенням демонструє свої витончені форми, а нещодавно навіть поділилася власними секретами для плоского животика.

На свіжому знімку в Instagram Катерина позує в прозорій чорній сукні з великої вишивкою у вигляді зірок, під яким легко можна розглянути чорне боді. Зав'язки-банти на рукавах і строгий круглий комірець додають пікантному образу ще більшого кокетства.

Волосся балерини зібране у високий пучок, вона випустила на обличчя пару пасом. Легкий макіяж, ніби сяє зсередини шкіра виглядають максимально природно. До речі, фото було зроблено в минулому році під час одного з ефірів проекту "Танці з зірками" і віддані шанувальники балерини відразу впізнали знімок.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Натхнення приходить під час старанної роботи". І я, безумовно, з цим згодна. Я завжди намагаюся бути чесною перед своїми глядачами, читачами і не приховувати своїх емоцій. Я рада ділитися досвідом і знаннями, якщо це для вас корисно", - зізналася Катерина.

Підписники знаменитості просто не змогли залишити її без компліментів.

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Зіронька ясна, яка ти прекрасна

Міледі

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Нагадаємо, що Катерина Кухар заговорила про складнощі нового сезону проекту "Танці з зірками".