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"Пришли поддержать": Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.08.2019 - 11:58
"Пришли поддержать": Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Группа "Время и Стекло" выступила в Турции

У Нади Дорофеевой лето выдалось весьма насыщенное - артистка успевает и отдохнуть, и поработать. Так, недавно она вернулась из яркого и запоминающегося отпуска в Италии, который провела в компании любимого мужа Владимира Дантеса и их друзей. Они арендовали яхту и устроили себе живописное путешествие по итальянскому побережью, исследуя прибрежные городки. Теперь же певица снова приступила к работе.

На днях группа "Время и Стекло" выступила в Турции. На своей странице в Instagram Надя показала, кто пришел поддержать ее и Позитива после концерта. На фото она запечатлена вместе с коллегой по сцене, а также бывшей женой Потапа Ириной Горовой и ее детьми - Наташей и Андреем. Отметим, что 10-летний Андрей - родной сын Потапа. 

Дорофеева выбрала для выступления свободное белое платье в пол с черными вставками и надписью на спине, а также разрезом сбоку. К слову, этот наряд из ее собственной линейки SO DODO. Девушка дополнила образ лаковыми черными полусапожками на каблуке, а волосы оставила распущенными. Алексей Завгородний (Позитив) предпочел черный наряд в спортивном стиле с принтом на футболке. 

Ирина Горовая, которая на фото нежно целует Позитива в щеку, позировала в облегающем черном платье в пол. Наташа же блистает в трендовых в этом сезоне велосипедках и оранжевой кофточке, а Андрей - в черных шортах и полосатой футболке. По снимку видно, что все они отличные друзья и очень рады встрече.

"НАШИ пришли поддержать!)" - прокомментировала фото Надя.

&quot;Пришли поддержать&quot;: Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа

Фото: Надя Дорофеева и Позитив со своей группой поддержки в Турции (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанаты пришли в восторг от подобного фото и отметили, что все они очень красивые и просто замечательная команда.

  • Самая лучшая команда 
  • Любимки 
  • Андрюша скоро тебя перегонит, Надя
  • Опять Ира Позитива целует, идут года, а привычка не меняется!
  • Наши зайки! 
  • Наши ЛЮБИМЫЕ 
  • Группа поддержки самая лучшая!
  • Вау, люблю такие душевые фото
  • Какие все отдохнувшие и загорелые
  • Надюша, ну как можно быть такой крутой 
  • Всегда на стиле
  • Какие красивые

&quot;Пришли поддержать&quot;: Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева блеснула точеной фигурой в трендовом бикини с "хищным" принтом. Певица опубликовала короткое видео, на котором она снимает свое отражение в зеркале.

Также Надя Дорофеева поразила дорогим подарком своей бывшей подопечной. Так, певица, и судья 5-го сезона шоу "Голос.Діти" решила сделать суперфиналистке проекта грандиозный подарок, а именно - образовательную поездку в одну из школ-пансионатов Великобритании. На данный момент Карина Столаба находится именно там. 

К слову, Владимир Дантес рассекретил пристрастие Нади Дорофеевой - она не может и дня прожить без чашечки ароматного латте.

"Моя Надя влюблена": Дантес рассекретил пристрастие Дорофеевой Надя Дорофеева блеснула точеной фигурой в бикини с "хищным" принтом (видео)
Новости Украины Надя ДорофееваВремя и СтеклоПозитив
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