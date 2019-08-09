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"Влюбила меня в себя": Надя Дорофеева поразила дорогим подарком своей бывшей подопечной

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 14:58
"Влюбила меня в себя": Надя Дорофеева поразила дорогим подарком своей бывшей подопечной
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой восхищены ее добротой!

Надя Дорофеева не только впечатляет поклонников новыми образами и фото с отдыха, но также и добрым сердцем! Солистка группы “Время и Стекло” удивила неожиданным, но очень приятным сюрпризом, который преподнесла суперфиналистке шоу “Голос. Діти 5” Карине Столабе! К слову, 14-летняя девушка была в команде Дорофеевой и Алексея Завгороднего. 

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала селфи с Кариной, и объяснила, в честь чего был сделан этот пост. А повод действительно уникальный! Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом приобрела Карине курс в летней британской школе-пансионе Миллфилд! 

“Вы наверняка помните Карину - это наша финалистка Голос. Діти! Заслуженным победителем этого сезона стал наш Александр Зазарашвили  с космическим голосом! (Саша победил и выиграл поездку в Диснейлэнд). Но моя душа была неспокойна до конца) Мне так хотелось , чтоб и Карина тоже получила свой особенный и при этом полезный приз за свой невероятный талант. Она влюбила меня в себя ну ооооочень серьезно”, - пишет Дорофеева. 

&quot;Влюбила меня в себя&quot;: Надя Дорофеева поразила дорогим подарком своей бывшей подопечной

Надя Дорофеева и Карина Столаб (фото: instagram.com/nadyadorofeeva) 

Выяснилось, что девочка уже находится в школе-пансионате, которая находится вблизи Лондона. 

“Итак, я рада похвастаться, что мы с Владимиром Дантесом и нашей подругой Леной, которая как раз занимается тем, что отправляет детей в лучшие учебные заведения - подарили Карине 2 недели в Mark Greenow в престижной британской школе-пансионе Миллфилд!!!! Сегодня уже 5-ый день, как она там ) Она впервые летела на самолёте, впервые уехала одна и впервые за пределы Украины! Это такие крутые эмоции) А вчера она уже успела ПОБЕДИТЬ в международном студенческом конкурсе талантов “Young talent festival” в Harrow school London!!!” - делится восторженными эмоциями Надя. 

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Поклонники Дорофеевой также поспешили поддержать и похвалить свою любимицу за такой щедрый жест: 

  • “Супер!!! Очень круто, рада за Каринку, она талантливая и обязательно будет звездой” 
  • “Вот этот хрип в голосе на высоких нотах просто завораживает, хочется постоянно прослушивать. Желаю, что девочка пробилась и стала звездой” 
  • “Карина большая молодец! Достойна поездки!” 
  • “У нее прекрасный голос и харизма потрясающая! Будущая артистка!”
  • “Это очень хороший подарок для Карины, она по истине талантливый ребёнок. Желаем ей успехов в будущем” 
  • “Вы такие молодцы!” 

&quot;Влюбила меня в себя&quot;: Надя Дорофеева поразила дорогим подарком своей бывшей подопечной

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что до этого трогательный пост-признание опубликовала Надя Дорофеева. Даже по ее публикации понятно, что певицу переполняли восторженные эмоции по поводу победы Александра Зазарашвили в 5 сезоне шоу  Голос. Діти. 

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Новости Украины Надя ДорофееваГолос Діти-5
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