"Пикантный язычок": Надя Дорофеева оригинально пожаловалась на проблему с нарядами в Одессе

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева также похвасталась новым стильным нарядом

Надя Дорофеева в очередной раз обескуражила многомиллионную армию поклонников неприятной новостью. Солистка группы “Время и Стекло” вновь столкнулась с проблемой во время перелетов. Так, по прибытию в Одессу из Турции Дорофеева не обнаружила свой багаж - чемодан задержали в пути! При этом в Одессу Дорофеева прилетела с важной “миссией” - здесь было запланировано очередной выступление группы “Время и Стекло”, в рамках шоу “Вечерний квартал”.

Дорофеева пожаловалась поклонникам, что очень рассчитывала отдохнуть перед одесским выступлением. Так как до этого ночь не спала. Однако вместо отдыха ее ждал активный шопинг по магазинам Одессы в поисках нового наряда для выступления! Надя отметила, что очень устала за день.

“Вот уже третий раз не приезжают наши чемоданы… Мы летели из Турции. Сегодня мы выступаем на “Квартале”. И не прилетели костюмы мои и Позитива. И я надеялась, что мы поспим - у нас была ночь без сна. Я целый день провела на ногах в поисках костюма. И слава Богу, меня спасли некоторые шоу-румы Одессы. Я сделаю пост и покажу, какой у меня получился наряд. Он такой очень сдержанный получился. Но меня правда сегодня спасли. Так что, Одесса, спасибо вам огромное за прием”, - обратилась к поклонникам певица. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Также позже Дорофеева, как и обещала, показала поклонникам новый образ. Дорофеева позирует в черном костюме с объемным пиджаком и немного укороченными брючками. Образ дополняет короткий топ с надписями. А также прозрачные ботинки на устойчивом каблуке. Кроме того, Дорофеева также подобрала золотые украшения к своему стильному образу.

Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, певица также опубликовала портрет, на котором также позирует в данном образе. Интересно, что Дорофеева пикантно показывает язык.

“Итак , третий раз за месяц не приехал чемодан?)) В этот раз мы оказались в Одессе на Вечернем квартале и времени было так мало ,чтобы что-то найти ... Но ... Гостеприимная Одесса - не зря я тебя так люблю! Спасибо за то, что нарядили и спасли”, - подписала фото Надя.

Пикантная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа "Время и Стекло" выступила в Турции! И Горовая с детьми приехала поддержать группу. Также отметим, что Дорофеева и экс-супруга Потапа - хорошие подруги!

Также Надя Дорофеева поразила дорогим подарком своей бывшей подопечной. Так, певица, и судья 5-го сезона шоу "Голос.Діти" решила сделать суперфиналистке проекта грандиозный подарок, а именно - образовательную поездку в одну из школ-пансионатов Великобритании.