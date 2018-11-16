Стало известно, кто топором крушил элитный спорткар в центре Киева (видео)

Коллаж РБК-Украина

Певица, которая работает в стиле треш-поп, поставила на уши многих пользователей сети

На днях в Киеве неизвестная блондинка в розовом пальто разгромила элитный спорткар Porsche 718, стоимостью порядка $100 тыс., который был припаркован возле синагоги Бродского. Женщина разукрасила машину надписью "сволочь" и "урод” и била топором по капоту авто.

Видео инцидента быстро разлетелось по социальным сетям. Одни юзеры шутили, другие - сочувствовали девушке, которую очевидно обидел ее экс-партнер.

Но некоторые украинцы предполагали, что это была чья-то спланированная пиар-кампания. И они оказались правы.

Крушение автомобиля на Шота Руставели стало частью клипа проекта MDZ на песню "NO STRESS". Автором идеи выступил некий режиссер Гослинг.

Сама артистка (настоящее имя девушки неизвестно) никаких комментариев по этому поводу не дает.

Видео: YouTube/Black Beats

Напомним, что популярная киевская дрим-поп-группа Latexfauna выпустила трек под названием "Kungfu".

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский стал фронтменом украинской рок-группы.

Видео: РБК-Украина