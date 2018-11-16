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"Жінка, неначе Багіра": популярная украинская группа спела о Кунгфу

Lite » Звезды 16.11.2018 - 10:54
"Жінка, неначе Багіра": популярная украинская группа спела о Кунгфу
Latexfauna (фото: facebook.com/latexfauna)

Latexfauna порадовали поклонников новым треком

Популярная киевская дрим-поп группа Latexfauna выпустила трек под названием "Kungfu", который войдет в новый альбом коллектива.

Эта песня звучит необычно и отличается от предыдущего материала "латексов".

"Кунгфу - это не просто боевое искусство. Это все, что мы делаем. Принципы Кунгфу - любить все, чем бы ты не занимался, будь то искусство или уборка в доме. Кунгфу это смирение. Когда одни люди воспринимают что-то, как жизненные трагедии, человек Кунгфу понимает, что это естественное состояние вещей. Через принятие и любовь он идет к просветлению", - объясняют музыканты.

Видео: YouTube/LATEXFAUNA

Текст песни "Kungfu"

Ранок - це просто планета докрутилась до світла
І буде світла
І розлітаються жертви за подихом вітру
Тигреня буде ситим
Москіти вранці не п’ють нашу кров, 
Бо закон є любов
Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу
З нами розмовляло Кунгфу

Днина - це просто планета поглинає фотони
Крізь кедрові крони
І серед тихої млості діти стають дорослі
А дорослі – спомин
Ти плачеш за ними знову, ти плачеш за ними знов
Бо закон є любов
Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу
З нами розмовляло Кунгфу

Вечір - це просто планета насипає гормони
Тіло прагне гармонії
Жінка, неначе Багіра, хоче твоєї шкіри
Вона в тебе вірить 
Їй належать твої таланти, належить тепер твоя кров
Бо закон є любов
Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу
З нами розмовляло Кунгфу

Добавим, что этот трек и другие любимые хиты можно будет услышать на ближайшем сольном концерте Latexfauna 23 ноября в столичном клубе Atlas

Ранее известный рэпер посвятил трек защитникам Донецкого аэропорта.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский стал фронтменом украинской рок-группы.

Видео: РБК-Украина

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