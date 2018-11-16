"Жінка, неначе Багіра": популярная украинская группа спела о Кунгфу

Latexfauna (фото: facebook.com/latexfauna)

Latexfauna порадовали поклонников новым треком

Популярная киевская дрим-поп группа Latexfauna выпустила трек под названием "Kungfu", который войдет в новый альбом коллектива.

Эта песня звучит необычно и отличается от предыдущего материала "латексов".

"Кунгфу - это не просто боевое искусство. Это все, что мы делаем. Принципы Кунгфу - любить все, чем бы ты не занимался, будь то искусство или уборка в доме. Кунгфу это смирение. Когда одни люди воспринимают что-то, как жизненные трагедии, человек Кунгфу понимает, что это естественное состояние вещей. Через принятие и любовь он идет к просветлению", - объясняют музыканты.

Видео: YouTube/LATEXFAUNA

Текст песни "Kungfu"

Ранок - це просто планета докрутилась до світла

І буде світла

І розлітаються жертви за подихом вітру

Тигреня буде ситим

Москіти вранці не п’ють нашу кров,

Бо закон є любов

Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу

З нами розмовляло Кунгфу

Днина - це просто планета поглинає фотони

Крізь кедрові крони

І серед тихої млості діти стають дорослі

А дорослі – спомин

Ти плачеш за ними знову, ти плачеш за ними знов

Бо закон є любов

Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу

З нами розмовляло Кунгфу

Вечір - це просто планета насипає гормони

Тіло прагне гармонії

Жінка, неначе Багіра, хоче твоєї шкіри

Вона в тебе вірить

Їй належать твої таланти, належить тепер твоя кров

Бо закон є любов

Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу

З нами розмовляло Кунгфу

Добавим, что этот трек и другие любимые хиты можно будет услышать на ближайшем сольном концерте Latexfauna 23 ноября в столичном клубе Atlas

Ранее известный рэпер посвятил трек защитникам Донецкого аэропорта.

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Видео: РБК-Украина