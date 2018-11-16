Стало відомо, хто сокирою трощив елітний спорткар в центрі Києва (відео)

Колаж РБК-Україна

Співачка, яка працює в стилі треш-поп, поставила на вуха багатьох користувачів мережі

На днях у Києві невідома блондинка в рожевому пальто розгромила елітний спорткар Porsche 718, вартістю близько $100 тис., який був припаркований біля синагоги Бродського. Жінка прикрасила машину написом "сволота" і "виродок" і била сокирою по капоту авто.

Відео інциденту швидко розлетілася по соціальним мережам. Одні юзери жартували, інші - співчували дівчині, яку очевидно образив її екс-партнер.

Але деякі українці припускали, що це була чиясь спланована піар-кампанія. І вони виявилися праві.

Нівечення автомобіля на Шота Руставелі стало частиною кліпу проекту MDZ на пісню "NO STRESS". Автором ідеї виступив режисер, який називає себе Гослінгом.

Сама артистка (справжнє ім'я дівчини невідоме) ніяких коментарів з цього приводу не дає.

Відео: YouTube/Black Beats

Нагадаємо, що популярна київська дрім-поп-група Latexfauna випустила трек під назвою "Kungfu".

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський став фронтменом української рок-групи.

Відео: РБК-Україна