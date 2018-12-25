Стало известно имя самого стильного мужчины 2018: кто он

Фото: Ник Джонас (instagram.com/nickjonas)

Он с детства мечтал об этом звании

Авторитетное издание GQ признало самым стилным мужчиной планеты 26-летного музыканта Ника Джонаса.

По мнению голосовавших, мужчина выглядит одинаково гармонично в строгих костюмах на красних дорожках и в индийском национальном костюме во время празников с семьей своей супруги, популярной актрисы Приянки Чопры.

Джонас дал фору и оставил позади актеров Райан Рейнольдс, Джеффа Голдблюма и своего коллегу Джона Ледженда. В прошлом году звание самого стильного досталось актеру Тому Хиддлстону.

Джонас оригинально отреагировал на новость о своем новом амплуа, и разместил в Instagram детское фото с милой подписью.

"Как тогда, так и сейчас мне хотелось только одного – быть стильным, самым стильным. И, несмотря на то, что дорога к цели заняла 26 лет, я счастлив получить награду за свое постоянное стремление – быть стильным", - отметил он, поблагодарив поклонников по всему миру, голосовавших за него. Певец заверил, что будет нести это звание с честью и не подведет их.

Фото: Ник Джонас (instagram.com/nickjonas)

Жена музыканта, Приянка Чопра поздравила своего супруга с получением вожделенного титула. "Это честь, целовать самого стильного мужчину планеты", - подписала она совместный снимок.

Фото: Ник Джонас и Приянка Чопра (instagram.com/priyankachopra)

Напомним, что 1 декабря победительница "Мисс мира – 2000" и актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас стали мужем и женой. Пара была помолвлена с мая, а пышную свадьбу молодожены отмечали три дня.

Кроме того, буквально через неделю после торжества Приянка вышла в свет с мужем, облаченная в восхитительное платье от Elie Saab. Ее наряд дополняли традиционные свадебные красные браслеты, которые она предпочла оставить в качестве аксессуаров.

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