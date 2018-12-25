Стало відомо ім'я самого стильного чоловіка 2018: хто він

Фото: Нік Джонас (instagram.com/nickjonas)

Він з дитинства мріяв про це звання

Авторитетне видання GQ визнало самим стилним чоловіком планети 26-річного музиканта Ніка Джонаса.

На думку их, хто голосував, чоловік виглядає однаково гармонійно в суворих костюмах на красних доріжках і в індійському національному костюмі під час свят з родиною своєї дружини, популярної актриси Пріянки Чопри.

Джонас дав фору і залишив позаду акторів Райан Рейнольдс, Джеффа Голдблюма і свого колегу Джона Ледженда. В минулому році звання самого стильного дісталося акторові Тому Хіддлстону.

Джонас оригінально відреагував на новину про своє нове амплуа, і розмістив в Instagram дитяче фото з милим підписом.

"Як тоді, так і зараз мені хотілося тільки одного – бути стильним, самим стильним. І, незважаючи на те, що дорога до мети зайняла 26 років, я щасливий отримати нагороду за своє постійне прагнення – бути стильним", - зазначив він, подякувавши шанувальникам по всьому світу, що голосували за нього. Співак запевнив, що буде нести це звання з честю і не підведе їх.

Фото: Нік Джонас (instagram.com/nickjonas)

Дружина музиканта, Пріянка Чопра привітала свого чоловіка з отриманням жаданого титулу. "Це честь, цілувати найстильнішого чоловіка планети", - підписала вона спільний знімок.

Фото: Нік Джонас і Пріянка Чопра (instagram.com/priyankachopra)

Нагадаємо, що 1 грудня переможниця "Міс світу – 2000" та акторка Пріянка Чопра і музикант Нік Джонас стали чоловіком і дружиною. Пара була заручена з травня, а пишне весілля молодята відзначали три дні.

Крім того, буквально через тиждень після торжества Пріянка вийшла у світ з чоловіком, одягнена в шикарну сукню від Elie Saab. Її вбрання доповнювали традиційні весільні червоні браслети, які вона воліла залишити в якості аксесуарів.

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