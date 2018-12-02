Приянка Чопра и Ник Джонас поженились: первый комментарий актрисы

Фото: (instagram.com/priyankachopra)

Актриса также рассказала, как она познакомилась со своим супругом

Актриса и обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра 1 декабря вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса. Они были помолвлены с мая 2018 года и уже появились первые официальные фотографии со свадьбы звезд. Интересно, что для актриса последовала индийским традициям и женилась в национальном костюме. Первыми кадрами со свадьбы поделилась сама актриса в своем Instagram.

Фото: (instagram.com/priyankachopra)

Отношения Ника и Приянки начались как обмен кокетливыми текстовыми сообщениями в 2016 году. Флирт перешел в полноценный роман после Met Gala 2018. На самом деле, Нику понадобилось всего три свидания, чтобы понять, что Приянка — это та женщина, на которой он хочет жениться.

"Все началось как жесткое соревнование между песнями и танцами, но закончилось, как всегда, огромным праздником любви. Мы с Ником с нетерпением ждали Sangeet (музыкальный вечер – ред.), это еще один предсвадебный ритуал… и хотели посмотреть, что подготовили наши родственники. И какой это был спектакль. Каждая семья рассказывает наши истории через песни и танцы, наполненные большим смехом и любовью. Мы оба были наполнены благодарностью за усилия, любовь, смех и будем нести воспоминания об этом особом вечере всю оставшуюся жизнь. Это удивительное начало жизни единения для наших семей и друзей", – написала Приянка в своем Instagram.

Она также добавила видео из общего шоу, в котором она и Ник участвовали в мае 2018.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/priyankachopra

Видео: (instagram.com/priyankachopra)

Напомним, что Приянка Чопра была на свадьбе у своей лучшей подруги Меган Маркл.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом.

Видео: (video.rbc.ua)