Forbes обнародовал имена самых богатых звезд мира 2018

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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей с указанием их доходов за год

Влиятельное издание Forbes опубликовало список самых выскооплачиваемых мировых звезд. Соотвествующая информация была размещена на официальном сайте журнала.

Лидерство досталось легендарному режиссеру, "отцу" "Звездных войн" Джорджу Лукасу.

Его состояние в уходящем году составило $5,4 млрд. Эта цифра оказалась немного меньше, чем прошлогодняя – $5,5 млрд. И это при том, что в 2018 режиссер продал свою студию Lucasfilm кинокомпании-гиганту Disney за $4 млрд.

Фото: Джордж Лукас (flickr.com)

На второй строчке рейтинга очутился его коллега Стивен Спилберг с $3,7 млрд на счету. "Бронза" досталась известной телеведущей Опре Уинфри с ее $2,8 млрд. Замыкает список миллиардеров баскетболист Майкл Джордан с $1,7 млрд дохода.

Пятое место топа досталось предприимчивой сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер, заработавшей за год $900 млн. С аналогичной суммой вслед за ней идет супруг Бейонсе Jay-Z.

Фото: Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Далее по списку следуют иллюзионист Дэвид Копперфильд с $875 млн, музыкант и рэпер Diddy с $825 млн. Замыкают топ: американский гольфист Тайгер Вудс с доходом, оцененным в $800 млн, и писатель Джеймс Паттерсон с аналогичной суммой.

Ранее Forbes назвал имена самых высокоплачиваемых музыкантов, указав их доходы за 2018 год.

Кроме того, стали известны фамилии самых влиятельных и популярных знаменитостей в Twitter.

Также мы сообщали, что эксперты Forbes огласили имена самых богатых певиц в мире в 2018 году.

Видео: РБК-Украина