Приянка Чопра на первом светском выходе после свадьбы блистала в сверкающем Elie Saab

Приянка Чопра и Ник Джонас (Фото: instagram.com/eliesaabworld)

Для дебютного выхода муж актрисы Ник Джонас выбрал расслабленный стиль casual

Известная голливудско-болливудская актриса, обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра, которая недавно вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса, вместе со своем супругом посетила мероприятие в Мумбаи. Об этом сообщает Vogue.

После недели свадебных торжеств знаменитые молодожены Приянка Чопра и Ник Джонас стали почетными гостями камерного ужина в Мумбаи, который устроила для друзей и партнеров основательница приложения для знакомств Bumble - Уитни Вульф-Херд.

Приянка Чопра (Фото: instagram.com/eliesaabworld)

Сама Уитни вместе с мужем были в числе почетных гостей на свадьбе Приянки, и вот теперь уже сама невеста решила поддержать подругу светским реверансом.

Для дебютного выхода в новом качестве Ник Джонас выбрал расслабленный стиль casual, в то время как его жена, на контрасте, вышла в форменном blасk tiе: актриса выбрала платье в пол с глубоким декольте и пайетками из весенне-летней коллекции Elie Saab, дополнив его ярко-красными свадебными браслетами, которые она носила в день венчания.

Кроме этого отголоском традиционных индийских церемоний стал рисунок мехенди на руках невесты и синдур (красная полоса в проборе волос, которую используют уже замужние девушки в качестве символа женской энергии).

Ранее мы сообщали, что Приянка Чопра была на свадьбе у своей лучшей подруги Меган Маркл.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом.

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Видео: РБК-Украина

