Стала примером: Кухар эмоционально прокометировала уход Кравец из Танцев со звездами 2019

Результаты двенадцатого прямого эфира шоу Танцы со звездами 2019 не на штуку всколыхнули сеть. Уход пары Елены Кравец и Макса Леонова вызвал массу обсуждений и споров. Высказаться по этому поводу решила и судья проекта, украинская прима-балерина Екатерина Кухар. На странице в Instagram она опубликовала развернутый пост-обращение к шоувумен и поделилась своими эмоциями после четвертьфинала шоу.

От Екатерины не смогло укрыться то, с каким удовольствием и энтузиазмом Елена выходила на паркет и исполняла каждый номер. Она также отметила, что партнер главной "квартальщицы" всячески поддерживал ее и помог раскрыться с новой стороны.

"Как грустно вдруг стало мне в конце эфира..... Ведь для всех нас Танцы со звездами — не просто проект..... Это наше маленькое государство и наша большая семья..... Елена Кравец, Леночка, за эти 12 эфиров ты так по-особенному раскрылась... (уверена, что и сама того не ожидая). Ты показала нам себя такой яркой и разнообразной..... Я видела, как от счастья светились твои глаза в танце, каким прекрасным примером и мотиватором ты стала для многих людей. Это — ценный дар. Макс Леонов, Макс, ты потрясающий партнер и я жалею, что не успела сказать этого. В том, что Лена "жила", "светилась" и "летала" в танце — огромная твоя заслуга и это в очередной раз свидетельствует о твоем высоком профессионализме!" - считает прима-балерина.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Она также пояснила, почему не сдержала эмоций и расплакалась в конце эфира. Екатерина поделилась своими размышлениями о том, что дает проект участникам и какой ценный жизненный опыт они выносят.

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"Меня многие спросили, почему в конце эфира я плакала... Скажу вам честно, я каждый раз искренне сопереживаю, когда вижу искренние слезы на глазах участников, каждый раз расстраиваюсь вместе с ними.... Их эмоции показывают, насколько каждый из артистов серьезно относится к этому невероятному и новому опыту… Мне так хочется, чтобы на месте слез были улыбки, а если и присутствуют слезы, тогда только от радости и от всех пережитых невероятных эмоций! Ведь каждый из нас приобретает новых друзей, новые возможности, радостные и незабываемые воспоминания, новый, ценный багаж опыта и знаний... Созидать и приумножать красоту: вот то, чему нам всем в жизни нужно научиться..." - написала Кухар.

Елена Кравец и Макс Леонов, контемпорари (YouTube/Танці з зірками)

Она сопроводила совою трогательную речь фото в черном прозрачном платье с принтом в виде белых журавлей и оригинальном головном уборе из перьев, а также опубликовала фрагмент выступления Елены и Макса.

Елена Кравец и Макс Леонов, ча-ча-ча (YouTube/Танці з зірками)

В комментариях под фото к судье проекта обратился Макс Леонов. "Катюш, спасибо тебе за тепло и душевность, с которым ты относишься к каждому. Все только начинается", - оставил он оптимистичную подпись.

Скриншот комментариев

Также Екатерину поблагодарила за поддержку и Елена. "Катюша, спасибо! Я была счастлива пройти по краешку этого искусства под твоим присмотром. Рада, что мы познакомились еще ближе и благодарна тебе за каждый совет и подсказку!" - написала она.

Скриншот комментариев

Напомним, что на 12-м прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 зрители увидели перевоплощение Тины Кароль во время исполнения ее хита "Зачем я знаю".