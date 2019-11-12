Стала прикладом: Кухар емоційно прокоментувала виліт Кравець з проекту

Результати дванадцятого прямого ефіру шоу Танці з зірками 2019 не на жарт сколихнули мережу. Пара Олени Кравець і Макса Леонова покинула проект, що викликало масу обговорень і суперечок. Висловитися з цього приводу вирішила суддя проекту, українська прима-балерина Катерина Кухар. На сторінці в Instagram вона опублікувала розгорнутий пост-звернення до шоувумен і поділилася своїми емоціями після чвертьфіналу шоу.

Від Катерини не змогло сховатися те, з яким задоволенням і ентузіазмом Олена виходила на паркет і виконувала кожен номер. Вона також зазначила, що партнер головною "квартальщицы" всіляко підтримував її і допоміг розкритися з нової сторони.

"Як сумно раптом стало мені в кінці ефіру..... Адже для всіх нас Танці з зірками — не просто проект..... Це наша маленька держава і наша велика родина..... Олена Кравець, Оленка, за ці 12 ефірів ти так по-особливому розкрилася... (впевнена, що і сама того не очікуючи). Ти нам показала себе такою яскравою і різноманітною..... Я бачила, як світилися від щастя твої очі в танці, яким прекрасним прикладом і мотиватором ти стала для багатьох людей. Це — найцінніший дар. Макс Леонов, Макс, ти приголомшливий партнер і я шкодую, що не встигла сказати цього. У тому, що Олена "жила", "світилася" й "літала" в танці — величезна твоя заслуга і це в черговий раз свідчить про твій високий професіоналізм!" - вважає прима-балерина.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вона також пояснила, чому не стримала емоцій і розплакалася в кінці ефіру. Катерина поділилася своїми роздумами про те, що проект дає учасникам і який цінний життєвий досвід вони виносять.

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"Мене багато запитали, чому в кінці ефіру я плакала... Скажу вам чесно, я кожен раз щиро співпереживаю, коли бачу щирі сльози на очах учасників, кожен раз переживаю разом з ними.... Їх емоції показують, наскільки кожен з артистів серйозно ставиться до цього неймовірного і нового досвіду... Мені так хочеться, щоб на місці сліз були посмішки, а якщо й присутні сльози, тоді тільки від радості і від усіх пережитих неймовірних емоцій! Адже кожен з нас знаходить нових друзів, нові можливості, радісні і незабутні спогади, новий, цінний багаж досвіду і знань. Творити і примножувати красу: ось те, чого нам всім в житті потрібно навчитися..." - написала Кухар.

Олена Кравець і Макс Леонов, контемпорарі (YouTube/Танці з зірками)

Вона супроводила совою проникливу промову фото в чорній прозорій сукні з принтом у вигляді білих журавлів і оригінальному головному уборі з пір'я, а також опублікувала фрагмент виступу Олени і Макса.

Олена Кравець і Макс Леонов, ча-ча-ча (YouTube/Танці з зірками)

У коментарях під фото до судді проекту звернувся Макс Леонов. "Катюш, дякую тобі за тепло і душевність, з якою ти ставишся до кожного. Все тільки починається", - залишив він оптимістичну підпис.

Скріншот коментарів

Також Катерину подякувала за підтримку і Олена. "Катрусю, спасибі! Я була щаслива пройти по краєчку цього мистецтва під твоїм наглядом. Рада, що ми познайомилися ще ближче і вдячна тобі за кожну пораду і підказку!" - написала вона.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що на 12-му прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 глядачі побачили перевтілення Тіни Кароль під час виконання її хіта "Навіщо я знаю".