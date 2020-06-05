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Сразу не узнать: Тина Кароль наделала шуму в сети новым пронзительным фото

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Певица предстала в нетипичном образе

Тина Кароль регулярно "доставляет" поклонникам порцию радости, публикуя фото на личной страничке в Instagram. С послаблением карантина певица начала съемки в новых фотосетах и охотно делится результатами в сети. Так, снимки становятся все более горячими, а поклонники не могут нарадоваться такой откровенности звезды, которая старается всякий раз их удивлять. Новое фото показала украинскую поп-диву с другой стороны – эмоциональный снимок сразу же стал обсуждаемым.

Тина сидит "по-турецки", опершись локтями о колени и запустив пальцы в своих роскошные объемные локоны. Она смотрит куда-то в сторону, отведя взгляд от объектива камеры.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники сразу же заметили, что со снимка на них смотрит со всем другая Тина, ведь певица умеет быть многогранной. Также не обошлось и без намеков на роман с Даном Баланом.

  • Такая сильно красивая
  • Шикарная женщин с большой буквы. Сквозь года становится еще прекраснее
  • Пожар
  • Потому что нельзя быть на свете красивой такой
  • Нереально красивая
  • Другая
  • Невероятная красота
  • Вау! Що це за красуня? Не відразу впізнала! Суперова пані!
  • Это шикарно
  • Волшебно
  • Тин, а Дан, случайно, рядом с тобой не находился? Уж больно у вас фоны похожи

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль опубликовала видео в облегающем светлом комбинезоне – на кадрах она делает зарядку.

Напомним, что Тина Кароль засветила белье на кокетливом видео из авто.

Автор: Lite

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