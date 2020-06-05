Відразу не впізнати: Тіна Кароль наробила шуму в мережі новим пронизливим фото

Тіна Кароль регулярно "доставляє" шанувальникам порцію радості, публікуючи фото на особистій сторінці в Instagram. З послабленням карантину співачка почала зйомки в нових фотосетах і охоче ділиться результатами в мережі. Так, знімки стають все більш холодними, а шанувальники не можуть натішитися такої відвертості зірки, яка намагається щоразу їх дивувати. Нове фото показала українську поп-діву з іншого боку – емоційний знімок відразу ж став обговорюваним.

Тіна сидить "по-турецьки", спершись ліктями об коліна і запустивши пальці в свої розкішні об'ємні локони. Вона дивиться кудись убік, відвівши погляд від об'єктива камери.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники одразу ж помітили, що зі знімка на них дивиться з усім інша Тіна, адже співачка вміє бути багатогранною. Також не обійшлося і без натяків на роман з Даном Баланом.

Така дуже гарна

Шикарна жінок з великої літери. Крізь роки стає ще прекраснішим

Пожежа

Тому що не можна бути на світі красивою такою

Нереально красива

Інші

Неймовірна краса

Вау! Що це за красуня? Не відразу впізнала! Суперова пані!

Це шикарно

Чарівно

Тін, а Дан, випадково, поруч з тобою не перебував? Аж надто у вас фони схожі

Скріншот коментарів

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Нагадаємо, що Тіна Кароль засвітила білизну на кокетливому відео з авто.