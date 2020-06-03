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Тина Кароль сверкнула бельем на пикантном видео и заинтриговала фото с известным мужчиной

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.06.2020 - 13:38
Тина Кароль сверкнула бельем на пикантном видео и заинтриговала фото с известным мужчиной
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица готовит для поклонников сюрпризы

В последнее время Тина Кароль то и дело интригует и будоражит поклонников в сети: то разместит обнаженные фото, то намекнет на то, что готова поделиться сокровенным – тем, о чем раньше молчала. Так, она решила подлить мало в огонь и опубликовать пикантное видео певица разместила в Instagram Stories, а затем оно попало ее фан-страничку в соцсети.

Тина едет в авто и снимает сама себя на видео. Она показала приспущенный рукав свитера и засвеила светлое белье под уютной одеждой, а также частично показала соблазнительное декольте. При этом певица коктливо улыбнулась в конце ролика.

Также Тина намекнула, что готовит для поклонников впечатляющий сюрприз. Она позирует в компании руководителя управления Big Entertainment Shows на канале 1+1, который, в чатности отвчает за проекты "Голос страны" и "Танцы со звездами", продюсера Владимира Звадюка. Снимок он разместила на своей страничке в Instagram. Продюсер и певица заинтриговали намеком на новый проект с участием украинской поп-дивы и пообещали удивить зрителей.

На артистке - малиновая кофточка крупной вязки, макияж с акцентом на губы, накрашены ягодной помадой в тон аутфита, она лучезарно улыбается в камеру.

Тина Кароль сверкнула бельем на пикантном видео и заинтриговала фото с известным мужчиной

Фото: Тина Кароль и Владимир Завадюк (instagram.com/zavaduk)

"Родная Тина Кароль была в гостях. Как думаете, какие проекты мы готовим?" - задал интригующий вопрос Владимир.

А вот продюсер певицы Павел Орлов решил еще больше подлить масла в огонь и разжечь интерес к новости. "Ой, что будет! Грандиозные планы с родным каналом и лучшей командой", - подписал он фото Тины и Владимира.

Тина Кароль сверкнула бельем на пикантном видео и заинтриговала фото с известным мужчиной

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль засветила плоский животик и заметный пресс на фото в кокетливой блузке-топе. Таким образо она развеяла домыслы поклонников о своей беременности.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Тина Кароль
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