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Мексиканское настроение: Настя Каменских в кружевном топе похвасталась дерзким луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2020 - 11:32
Мексиканское настроение: Настя Каменских в кружевном топе похвасталась дерзким луком
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что любит экспериментировать со стилем

Настя Каменских отправилась "зимовать" в жаркую Мексику, где наслаждается пляжным отдыхом с любимым мужем Потапом. Певица каждый день меняет эффектные отпускные образы и не упускает возможность похвастаться подтянутой фигурой в бикини. Звезда пошла еще дальше и выложила видеоролик, в котором продемонстрировала сразу пять горячих луков, которые успела "выгулять" в Тулуме. В своем Instagram она призналась, что просто обожает модные эксперименты.

Настя опубликовала несколько кадров в новом дерзком аутфите, отметив, что у нее было мексиканское настроение. Артистка позирует в коротком черном кружевном топе, хвастаясь упругим прессом, и цветастой юбке в пол.

Завершают впечатляющий образ озорные косички и сережка-пирсинг в носу. На лицо Каменских нанесла нюдовый макияж, а на шею надела чокер.

"Какая фотография нравится больше: 1, 2 или 3? Обожаю экспериментировать с луками, прическами и со стилем. Классно, что у меня такая профессия, которая позволяет делать это часто и я получаю от этого невероятное удовольствие! Образом можно передать настроение, а оно у меня сегодня мексиканское.
Дерзкое, игривое и космическое. Как у женщины из племени майя. А вы любите экспериментировать со стилем?" - поделилась певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Мнения поклонников несколько разделились, однако большинству горячий лук Каменских все же понравился.

  • Все крутые и ты кайфовая!!!!!
  • АААА! Королева
  • 1. натурально-мексиканка
  • 2 фотка просто пушка , огонь, топ и много похожих слов
  • Девка огонь , а вот прическа лично мне не нравится, вот с кудряшками это суппппппппер.
  • Я незнаю почему но такой образ немного старит. Sorry.
  • Если бы твоё фото показали миру в девятнадцатом веке, то все бы подумали, что перед ними королева!
  • Настюша ,ты в любых ракурсах ,супер
  • 1 естественней
  • Все фотки бомба, у тебя все фото бомка как ты
  • Мне нравится все три фото потому что на них настоящая Эмоция
  • Косичке вам,Настя,не к лицу

Мексиканское настроение: Настя Каменских в кружевном топе похвасталась дерзким луком

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских показала, как они с Потапом проводят отпуск в любимой Мексике, поделившись красочным видеороликом.

Каменских показала, как они с Потапом проводят отпуск в любимой Мексике (видео) Соблазнительная Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини
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