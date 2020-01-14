Мексиканское настроение: Настя Каменских в кружевном топе похвасталась дерзким луком

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что любит экспериментировать со стилем

Настя Каменских отправилась "зимовать" в жаркую Мексику, где наслаждается пляжным отдыхом с любимым мужем Потапом. Певица каждый день меняет эффектные отпускные образы и не упускает возможность похвастаться подтянутой фигурой в бикини. Звезда пошла еще дальше и выложила видеоролик, в котором продемонстрировала сразу пять горячих луков, которые успела "выгулять" в Тулуме. В своем Instagram она призналась, что просто обожает модные эксперименты.

Настя опубликовала несколько кадров в новом дерзком аутфите, отметив, что у нее было мексиканское настроение. Артистка позирует в коротком черном кружевном топе, хвастаясь упругим прессом, и цветастой юбке в пол.

Завершают впечатляющий образ озорные косички и сережка-пирсинг в носу. На лицо Каменских нанесла нюдовый макияж, а на шею надела чокер.

"Какая фотография нравится больше: 1, 2 или 3? Обожаю экспериментировать с луками, прическами и со стилем. Классно, что у меня такая профессия, которая позволяет делать это часто и я получаю от этого невероятное удовольствие! Образом можно передать настроение, а оно у меня сегодня мексиканское.

Дерзкое, игривое и космическое. Как у женщины из племени майя. А вы любите экспериментировать со стилем?" - поделилась певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Мнения поклонников несколько разделились, однако большинству горячий лук Каменских все же понравился.

Все крутые и ты кайфовая!!!!!

АААА! Королева

1. натурально-мексиканка

2 фотка просто пушка , огонь, топ и много похожих слов

Девка огонь , а вот прическа лично мне не нравится, вот с кудряшками это суппппппппер.

Я незнаю почему но такой образ немного старит. Sorry.

Если бы твоё фото показали миру в девятнадцатом веке, то все бы подумали, что перед ними королева!

Настюша ,ты в любых ракурсах ,супер

1 естественней

Все фотки бомба, у тебя все фото бомка как ты

Мне нравится все три фото потому что на них настоящая Эмоция

Косичке вам,Настя,не к лицу

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских показала, как они с Потапом проводят отпуск в любимой Мексике, поделившись красочным видеороликом.