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Сексапильная русалка: Настя Каменских завела сеть жарким видео из бассейна

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2020 - 09:47
Сексапильная русалка: Настя Каменских завела сеть жарким видео из бассейна
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала подводную съемку

Настя Каменских вместе с Потапом релаксируют под жарким мексиканским солнцем и наслаждаются заслуженным отпуском. Обязательная программа для них на отдыхе – спорт и пляж, а также развлечения и прогулки вечером и активности на велосипедах. Артисты с удовольствием делятся фото и видео из Мексики, которые с интересом изучают их поклонники. Особенно по вкусу многотысячной армии фанов приходятся горячие кадры с Настей в главной роли. Так, певица опубликовала жаркое видео из бассейна.

Звезда облачена в купальник, расшитый пайетками. Настя предпочла обойтись без косметики. Примечательно, что девушка также показала подводную съемку во время погружения в бассейн с головой. Она эффектно выныривает из воды и призывно смотрит в камеру.

"Pooltime. Вода, спорт, фрукты, позитивное мышление - мои обязательные составляющие отпуска. А у вас какие?" - поинтересовалась звезда.

Поклонникам явно пришлось по вкусу горячее видео с певицей в главной роли, о чем они сообщили прямо под роликом.

  • Неотразимо
  • Очень круто
  • Ты клевая. Молодец
  • Жарко
  • Она даже без косметики пушка
  • Вы сексуальная девушка, вы секси
  • Какая же ты красивая
  • Сто раз пересмотрела. Шикарная!

Скриншот комментариев

Напомним, что в Мексику также прилетели на отдых бывшая жена Потапа Ирина Горовая с дочерью Натальей и совместным сыном экс-супругов, 11-летним Андреем. Рэпер провел незабываемое время на пляже с мальчиком и вместе с ним повеселился от души.

Ранее горячая Настя Каменских раздразнила сеть аппетитными формами в бикини во время зимних каникул в Мексике с Потапом.

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