Сексапильная русалка: Настя Каменских завела сеть жарким видео из бассейна

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала подводную съемку

Настя Каменских вместе с Потапом релаксируют под жарким мексиканским солнцем и наслаждаются заслуженным отпуском. Обязательная программа для них на отдыхе – спорт и пляж, а также развлечения и прогулки вечером и активности на велосипедах. Артисты с удовольствием делятся фото и видео из Мексики, которые с интересом изучают их поклонники. Особенно по вкусу многотысячной армии фанов приходятся горячие кадры с Настей в главной роли. Так, певица опубликовала жаркое видео из бассейна.

Звезда облачена в купальник, расшитый пайетками. Настя предпочла обойтись без косметики. Примечательно, что девушка также показала подводную съемку во время погружения в бассейн с головой. Она эффектно выныривает из воды и призывно смотрит в камеру.

"Pooltime. Вода, спорт, фрукты, позитивное мышление - мои обязательные составляющие отпуска. А у вас какие?" - поинтересовалась звезда.

Поклонникам явно пришлось по вкусу горячее видео с певицей в главной роли, о чем они сообщили прямо под роликом.

Неотразимо

Очень круто

Ты клевая. Молодец

Жарко

Она даже без косметики пушка

Вы сексуальная девушка, вы секси

Какая же ты красивая

Сто раз пересмотрела. Шикарная!

Скриншот комментариев

Напомним, что в Мексику также прилетели на отдых бывшая жена Потапа Ирина Горовая с дочерью Натальей и совместным сыном экс-супругов, 11-летним Андреем. Рэпер провел незабываемое время на пляже с мальчиком и вместе с ним повеселился от души.

Ранее горячая Настя Каменских раздразнила сеть аппетитными формами в бикини во время зимних каникул в Мексике с Потапом.