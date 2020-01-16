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Спортивна сімейка: Потап і Настя Каменських показали свій активний ранок в Мексиці

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 16:46
Спортивна сімейка: Потап і Настя Каменських показали свій активний ранок в Мексиці
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Навіть на відпочинку артисти не забувають про тренування

Настя Каменських і Потап продовжують насолоджуватися розслабленим відпочинком в улюбленій Мексиці - парочка вибрала атмосферне місто біля океану Тулум. Співачка не втрачає нагоди похвалитися яскравими пляжними луками, а також підтягнутою фігурою в купальнику. Знаменитості радують шанувальників жаркими фото і відео на своїх сторінках в соцмережах і діляться деталями своєї відпустки. Так, навіть на канікулах вони не забувають про режим і тренуваннях - і як зазвичай, роблять це разом!

На своїй сторінці в Instagram Потап показав, як виглядає їх спортивний ранок в Мексиці. Вони з дружиною вийшли на пробіжку по березі океану - продюсер в футболці і шортах, Настя ж вбралася в міні-шортики і короткий спортивний топ. Знімок вийшов дуже веселим і позитивним.

"Щоб їсти такос і гуакамоле, пити текілу, потрібно бути у формі ", - прокоментував фото Олексій Потапенко.

Спортивна сімейка: Потап і Настя Каменських показали свій активний ранок в Мексиці

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

У своєму акаунті Каменських додала ще пару кадрів, на яких позує біля оригінальної інсталяції з дерева, вихваляючись стрункими ніжками і пружним пресом. Артистка також розповіла про свій спортивний режим.

"Добрий спортивний ранок! Спорт - вже давно невід'ємна частина мого життя. Навіть у найбільш завантажені періоди я завжди знаходжу час на пробіжку, комплекс вправ, розтяжку, або на цілісне спортивне тренування в залі. Особливо люблю ранкові тренування - це 100% гарантія чудового настрою на весь день! А спорт на відпочинку, на свіжому повітрі, та ще й в улюбленій Мексиці - це взагалі. А що вам більше по душі, пробіжка на свіжому повітрі або тренування в залі?" - поділилася з фанатами виконавиця.

Спортивна сімейка: Потап і Настя Каменських показали свій активний ранок в МексиціСпортивна сімейка: Потап і Настя Каменських показали свій активний ранок в Мексиці

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники засипали пару захопленими компліментами, особливо відзначаючи, як помітно схуд Потап.

  • Супер
  • Олексій і Настя які ви молодці, гарний приклад всім подаєте, так тримати , будьте щасливі!)))
  • на Потапа Настя добре впливає
  • Боже,як схуднув Потап
  • Тільки повага до Вас. Корисний спосіб життя ведете, панове...
  • Гарний!!!!
  • Як класно, коли двоє закоханих дивляться на світ "подібними очима" і мають загальні принципи життя
  • Красені)))))
  • Які ж ви класні. Молодці
  • Худий вже капець, уважуха
  • Ось що любов робить. І куди відлетіли зайві кг
  • Потап, вистачить худнути, одні кістки вже
  • Худенька наш Потапчик...
  • А Потап молодець, у відмінній формі
  • Як ви схудли

Спортивна сімейка: Потап і Настя Каменських показали свій активний ранок в Мексиці

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських показала гаряче відео в купальнику прямо з басейну. В ролику можна побачити підводну зйомку.

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