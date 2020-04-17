Спортивная именинница: 46-летняя Виктория Бекхэм похвасталась идеальной фигурой в облегающем наряде

Виктория Бекхэм сегодня, 17-го апреля, отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 46, и в честь такого события она решила показать свою совершенную форму. Виктория опубликовала праздничное фото, на котором, вопреки ожиданиям, предстала не в соблазнительном платье именинницы, а в спортивном костюме горчичного оттенка собственного бренда. Дополняет образ черная бейсболка и кроссовки кислотного зеленого цвета. На фото красавица сидит на велосипеде, повернувшись спиной и прогнувшись. Таким образом, упругие ягодицы и стройные ноги именинницы стали главным украшением кадра. «Семейная поездка на велосипеде в мой день рождения», – коротко написала Виктория. А сеть в ответ взорвалась поздравлениями и комплиментами.

Виктория отметила 46-летие (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ранее знаменитость добавила новое детское фото. На архивном снимке она позирует на пляже с мороженым в руке еще совсем крошкой. На девочке надета короткая блуза с рюшами, а также трусики с абстрактным размытым принтом.

Виктория в детстве (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Мой день рождения. Возможно, более странный день рождения, чем обычно. Но я так благодарна за то, что я в безопасности и с @davidbeckham @cruzbeckham @romeobeckham #HarperSeven, хотя скучаю по @brooklynbeckham и всей моей семье, с которой я не могу быть сегодня. Я знаю, что все мы будем танцевать вместе в праздничной атмосфере под мой плейлист сегодня вечером!», – написала знаменитая бизнесвумен.

Дэвид нашел редкие фото жены (фото: instagram.com/davidbeckham)

К слову, семья также трогательно поздравила Викторию. Так Дэвид Бекхэм нашел редкие фото супруги и запостил себе в микроблог, сопроводив трогательной подписью. «С днем рождения, мама, мы так тебя любим и надеемся, что у тебя самый замечательный день». На снимках, как более давних, так и новых, Виктория позирует в соблазнительных образах, а также простых и комфортных из путешествий. Как известно, вся семья обожает устраивает общие походы и поездки, затем радуя поклонников семейными милым фото и видео.