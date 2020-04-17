Спортивна іменинниця: 46-річна Вікторія Бекхем похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому одязі

Вікторія Бекхем сьогодні, 17-го квітня, відзначає свій день народження. Зірці виповнилося 46, і на честь такої події вона вирішила показати свою досконалу форму. Вікторія опублікувала святкове фото, на якому, всупереч очікуванням, постала не в спокусливому плаття іменинниці, а в спортивному костюмі гірчичного відтінку власного бренду. Доповнює образ чорна бейсболка і кросівки кислотного зеленого кольору. На фото красуня сидить на велосипеді, повернувшись спиною і прогнувшись. Таким чином, пружні сідниці і стрункі ноги іменинниці стали головною прикрасою кадру. «Сімейна поїздка на велосипеді в мій день народження», – коротко написала Вікторія. А мережа у відповідь вибухнула привітаннями та компліментами.

Вікторія зазначила 46-річчя (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раніше знаменитість додала нове дитяче фото. На архівному знімку вона позує на пляжі з морозивом в руці ще зовсім крихтою. Дівчинка одягнута а коротку блузу з рюшами, а також трусики з абстрактним розмитим принтом.

Вікторія у дитинстві (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Мій день народження. Можливо, більш дивний день народження, ніж зазвичай. Але я так вдячна за те, що я в безпеці і з @davidbeckham @cruzbeckham @romeobeckham #HarperSeven, хоча сумую за @brooklynbeckham і всієєю моєю родиною, з якої я не можу бути сьогодні. Я знаю, що всі ми будемо танцювати разом у святковій атмосфері під мій плейлист сьогодні ввечері!», – написала знаменита бізнесвумен.

Девід знайшов рідкісні фото дружини (фото: instagram.com/davidbeckham)

До речі, сім'я також зворушливо привітала Вікторію. Так Девід Бекхем знайшов рідкісні фото дружини і запостив собі в мікроблог, супроводивши зворушливим підписом. «З днем народження, мама, ми так тебе любимо і сподіваємося, що у тебе чудовий день». На знімках, як більш давніх, так і нових, Вікторія позує в спокусливих образах, а також простих і комфортних з подорожей. Як відомо, вся сім'я обожнює влаштовує спільні походи і поїздки, потім радуювати шанувальників сімейними милим фото і відео.