Сплошная романтика: Холостяк 9 с женой очаровали пронзительной нежностью на лавандовом поле

Холостяк 9 Никита Добрынин, который недавно распрощался с этим статусом и женился на избраннице Дарье Квитковой делится подписчиками в Instagram полезными советами и помогает им приобрести уверенность в себе, не бояться новых начинаний, а также выстроить здоровые и гармоничные отношения. Для многих поклонников пара является примером для подражания, поэтому они охотно прислушиваются к словам Даши и Никиты. Также влюбленные даже после свадьбе не перестают баловать сеть нежными и романтическими фотосетами, демонстрируя на камеру без стеснения свои чувства. Новая съемка прошла на лавандовом поле неподалеку от Киева.

Никита разместил нежное видео на странице в Instagram. На нем пара позирует среди бескрайних просторов в сиреневом разнотравье. На Даше платье, похожее на свадебное, а Никита – в светлом костюме. Экс-холостяк поговорил с поклонниками под постом на важную тему.

Никита убежден, что найти вторую половину не так сложно, а вот построить здоровые отношения —задача не из легких. Поэтому он перечислил важные составляющие, которые являются показателем крепкого и гармоничного союза.

"Открыто высказываете свое мнение. Я не верю, что есть пары, которые никогда не ссорятся. Если два человека действительно ценят и любят друг друга, они не побоятся выразить свою точку зрения по поводу любой ситуации.



Стараешься делать ваш интим лучше. Здоровые отношения— это когда ты думаешь не только о своем комфорте, но и о комфорте своего партнера. Если можешь открыто поговорить о том, что тебя не устраивает в сексе или что нравится, могу тебя поздравить, с отношениями все ок.



Не стесняетесь друг друга. Я не про то, что ты можешь выставлять сотни голых фото с партнером в инста. Есть более важные моменты: например, знакомство своей половины с твоими друзьями или родителями, если ваши отношения длятся уже достаточно долго.





Никита Добрынин и Дария Квиткова - пример крепкой и счатливой пары (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Знаете о прошлом друг друга, но не пытаетесь припомнить его в удобной ситуации. Хорошо, когда ты знаешь о том, сколько у каждого из вас было бывших, каким было ваше детство, какие события повлияли на вашу жизнь. Кайф, если у вас нет друг от друга секретов. Поддерживаете друг друга. Пусть даже начинания твоей девушки кажутся тебе несерьезными или кажутся неинтересными (только тебе)— постарайся оказать любимому человеку поддержку. Это супер важно.



Строите совместные планы. Никто не заставляет тебя уже сейчас клясться в вечной любви и планировать, сколько у вас будет детей после свадьбы. Но хотя бы на ближайшее будущее планы должны быть: куда вы поедете летом, где проведете выходные или чем будете заниматься сегодня вечером", - подробно описал критерии здоровых отношений Никита.

Ранее Дарья Квиткова поделилась с поклонниками большим секретом настоящей любви.