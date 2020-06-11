Великая тайна: победительница Холостяк-9 поделилась важным секретом и засветила ножки

Дария Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Дария Квиткова показала соблазнительное фото в пиджаке

Победительница Холостяк-9 и жена Никиты Добрынина Дария Квиткова ведет мотивационный блог, где делится не только приятными моментами жизни, но и поднимает важные темы. Она вдохновляет подписчиков информативными постами и озвучивает свои мыслями и взглядами на отношения. На свежем фото Даша предстала в клетчатом удлиненном пиджаке, сделав акцент на максимально оголенных ножках.

Поговорить с подписчиками она хотела на серьезную тему, хоть начала из далека. Она порассуждала об отношении к рекламе, а потом рассказал, какое промо считает идеальным. Оказалось, это всем простое и понятное признание в любви.

"Кажется, ничем нельзя нас удивить, но сегодня утром я вдруг увидела совершенно потрясающую рекламу: во дворе, в углу, на свежевыкрашенной стене гаража было мелом написано: "Витька + Люда = любовь". Эта реклама не убеждала, не звала, не напоминала, но она сообщала и раскрывала великую тайну, над которой бьются поэты и философы. Тайну возникновения любви. Именно плюс. Не расчеетливый минус (кто больше), не корыстное умножение (на сколько раз), не мелочное деление (дающее только часть), а плюс, безоглядный, щедрый, соединяющий двух обыкновенных людей, даеет фантастическую сумму – любовь. Пользуйтесь знаком плюс", - закончила вдохновляющую речь девушка.

Дария Квиткова засветила ножки на пикантном кадре (фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники оценили не только мощный вдохновляющий текст, но и внешность девушки.

Красотка

Очень красиво

Шикарная

Бомба

Нереальная

Ідеальна

Самая красивая, очаровательная, крутышка

Красивая и женственная. Ух, уж эти кудряшки твои, милые очень

Скриншот комментариев

Ранее Дария Квиткова сделала признание об успехе после Холостяк 9 и влиянии узнаваемости на достижение целей.

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Автор: Lite