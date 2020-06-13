Суцільна романтика: Холостяк 9 з дружиною зачарували пронизливою ніжністю на лавандовому полі

Холостяк 9 Микита Добринін, який нещодавно розпрощався з цим статусом і одружився на обраниці Дарині Квітковій ділиться підписниками в Instagram корисними порадами і допомагає їм набути впевненості у собі, не боятися нових починань, а також вибудувати здорові і гармонійні стосунки. Для багатьох шанувальників пари є прикладом для наслідування, тому вони охоче прислухаються до слів Даші і Микити. Також закохані навіть після весілля не перестають тішити мережу ніжними і романтичними фотосетами, демонструючи на камеру без сорому свої почуття. Нова зйомка пройшла на лавандовому полі неподалік від Києва.

Микита розмістив ніжне відео на сторінці в Instagram. На ньому пара позує серед безкрайніх просторів в бузковому різнотрав'я. На Даші - плаття, схоже на весільне, а Микита – у світлому костюмі. Екс-холостяк поговорив з шанувальниками під постом на важливу тему.

Микита переконаний, що знайти другу половину не так складно, а от побудувати здорові стосунки —завдання не з легких. Тому вінперерахував важливі складові, які є показником міцних і гармонійних відносин.

"Відкрито висловлюєте свою думку. Я не вірю, що є пари, які ніколи не сваряться. Якщо дві людини дійсно цінують і люблять один одного, вони не побояться висловити свою точку зору з приводу будь-якій ситуації.



Намагаєшся робити ваш інтим краще. Здорові стосунки — це коли ти думаєш не тільки про свій комфорт, але і про комфорт свого партнера. Якщо можеш відкрито поговорити про те, що тебе не влаштовує в сексі або що подобається, можу тебе привітати, зі стосунками все ок.



Не соромитеся один одного. Я не про те, що ти можеш виставляти сотні голих фото з партнером в інста. Є більш важливі моменти: наприклад, знайомство своєї половини з твоїми друзями чи батьками, якщо ваші стосунки тривають вже досить довго.





Микита Добринін і Дарія Квіткова - приклад міцної і счатливой пари (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Знаєте про минуле один одного, але не намагаєтеся пригадати його в зручній ситуації. Добре, коли ти знаєш про те, скільки у кожного з вас було колишніх, яким було ваше дитинство, які події вплинули на ваше життя. Кайф, якщо у вас немає один від одного секретів. Підтримуєте один одного. Нехай навіть починання твоєї дівчини здаються тобі несерйозними або здаються нецікавими (тільки тобі) — постарайся зробити коханій людині підтримку. Це супер важливо.



Будуєте спільні плани. Ніхто не змушує тебе вже зараз клястися у вічній любові і планувати, скільки у вас буде дітей після весілля. Але хоча б на найближче майбутнє плани повинні бути: куди ви поїдете влітку, де проведете вихідні або чим будете займатися сьогодні ввечері", - докладно описав критерії здорових стосунків Микита.

Раніше Дар'я Квіткова поділилася з шанувальниками великим секретом справжньої любові.