Спим в разных комнатах: Ольга Сумская назвала лайфхаки счастливого брака

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: соцсети ртистов)

Эти хитрости от актрисы помогут сохранить крепкие отношения

Актриса Ольга Сумская, которая сейчас снимается в сериале «Сага» для канала «Украина», давно в браке за актером Виталием Борисюком. Секретом счастливых отношений Сумская поделилась в программе «Зірковий шлях».

Актриса Ольга Сумская знает, как оставаться желанной для любимого мужа.

«Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть, – сказала актриса в программе «Зірковий шлях». – Я иногда замечаю этот взгляд Виталика, когда он так пристально смотрит на меня. И в этом взгляде я читаю: «О, мама, сегодня ты the best!» Как это бодрит женщину! А когда ты в каком-то растянутом костюме, футболке или в ужасном халате ходишь по дому…Нет, я все это выбросила. У меня теперь домашняя одежда очень соблазнительная. И таких костюмчиков много».

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Но радовать взгляд мужчины – не единственный секрет Сумской. Время от времени актриса балует мужа.

«Иногда я приношу ему в постель кофе со словами: «Приятного аппетита, солнышко». И Виталика это смущает, – поделилась Ольга Сумская на канале «Украина». – Он иногда приносит мне фреш и фрукты. Мы любим так начать утро».

Что касается интимной жизни, то актриса приоткрыла двери своей спальни, рассказав один маленький секрет.

«На сегодняшний день мы спим в отдельных спальнях, и я считаю, что это абсолютно нормально. Потому что у нас такой образ жизни, что мы постоянно вместе: и дома, и на работе, – объяснила Ольга Сумская. – Лучше постучать: «Графиня, к вам можно?» – «Да». И мне это так нравится. Я мечтала именно об этом: «Графиня, к вам можно? Это князь Борисюк».

Напомним, ранее Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой.