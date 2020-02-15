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Берегите любовь: Ольга Сумская растрогала архивными кадрами с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.02.2020 - 13:07
Берегите любовь: Ольга Сумская растрогала архивными кадрами с мужем
Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием (instagram.com/olgasumska)

Актриса рассказала, что именно нынешний супруг первым поздравил ее с праздником влюбленных

Несмотря на то, что в свои 53 года актриса Ольга Сумская может похвастаться цветущим внешним видом и является примером для многих, она нередко получает и негативные отзывы в сети. Впрочем, звезда старается не обращать внимания на неадекватную критику и нередко выставляет фото себя без макияжа в соцсетях, доказывая: женщина прекрасна в платье или домашней одежде, в любом возрасте, с макияжем или без. А в День всех влюбленных 14 февраля артистка поделилась романтичными архивными кадрами с любимым супругом Виталием Борисюком.

Пара уже больше 20 лет в браке и воспитывает дочку Анну, которая пошла по стопам родителей и учится на актрису. Сумская показала очаровательные фото с мужем разных лет, в том числе и постельные - однако все в рамках приличий.

Звезда рассказала, что именно Виталий когда-то впервые поздравил ее в День святого Валентина много лет назад.

Берегите любовь: Ольга Сумская растрогала архивными кадрами с мужем

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием (instagram.com/olgasumska)

"З днем закоханих! Колись, в 1991 році,саме Віталій вперше в житті привітав мене 14лютого! Це було нове свято для нас...Бережіть кохання, воно найдорожче в світі!" - поделилась Сумская.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием (instagram.com/olgasumska)

Поклонники засыпали актрису и ее супруга поздравлениями и умиленными отзывами.

  • Самая красивая пара
  • Такие молоденькие, красивенькие!
  • Безумно красивая женщина.Счастья и огромной любви Вашей семье
  • Яка пара
  • Якi ж ви гарнi. Супер, благополуччя та любовi вашiй родинi
  • С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА! ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫМИ!!!
  • Какие красивые
  • Боже,как ХОРОШИ !!!
  • Які ви прекрасні. Вогонь в очах. Бажаю вам завжди так горіти
  • Олю Ви королева
  • Красивы !Молоды! Счастливы!
  • Олю! Ви неймовірно красива Пані! Квітнете від кохання! Дуже красива пара! Всього Вам найкращого
  • Просто ідеальні, щастя вам
  • Нежность , искренность, очаровательность!
  • Які гарнюні

Берегите любовь: Ольга Сумская растрогала архивными кадрами с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, ранее Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой.

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Новости Украины Ольга СумскаямужДень влюбленных
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