ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Красивая пара! Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.02.2020 - 14:27
Красивая пара! Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Антонина растрогала поклонников нежным кадром с любимым

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская снова станет бабушкой - ее старшая дочь, 29-летняя Антонина Паперная беременна вторым ребенком. Радостную новость она сообщила в первый день 2020 года, поделившись видео у елочки с заметно округлившимся животиком. При этом Тоня, которая пошла по стопам матери и также стала актрисой, предпочитает не особо афишировать свою личную жизнь. Вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем и их двухлетней дочерью она живет в Москве. К слову, ее малышку до сих пор никто не видел!

Да и совместные фото с супругом появляются в аккаунте Паперной очень редко - тем сильнее порадовал поклонинков свежий кадр. Артистка опубликовала нежный черно-белый портрет с любимым, на котором они прижались головами друг к другу и серьезно смотрят в объектив.

"Очень серьезные", - прокомментировала снимок Тоня.

Красивая пара! Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем

Фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч (instagram.com/tonya_papernaya)

Подписчики поспешили прокомментировать милое фото, радуясь счастью супругов и отмечая, что они очень красивая пара. А счастливая будущая бабушка оставила им нежные сердечки.

  • Красота!!!!!! Очень приятно на вас смотреть!!!! Настроение огонь
  • Power couple
  • Гарні!!!
  • Похожи
  • Красивая пара.
  • Очень красивая и гармоничная пара.
  • мне так нравится ваша пара
  • гарна пара
  • Такие вы хорошие!
  • Родители
  • Семейного благополучия
  • Дуже схожі між собою, значить ви ідеальна пара! Щастя вам безмежного
  • Тоня тут очень похожа на Еву Лонгорию

Красивая пара! Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой. Актриса отметила, что пол ребенка они пока что не знают.

Самые милые: Ольга Сумская растрогала семейным ужином на Маланку Всем желаю: Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой
Новости Украины Ольга Сумскаядочь
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь