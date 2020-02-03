Красивая пара! Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Антонина растрогала поклонников нежным кадром с любимым

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская снова станет бабушкой - ее старшая дочь, 29-летняя Антонина Паперная беременна вторым ребенком. Радостную новость она сообщила в первый день 2020 года, поделившись видео у елочки с заметно округлившимся животиком. При этом Тоня, которая пошла по стопам матери и также стала актрисой, предпочитает не особо афишировать свою личную жизнь. Вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем и их двухлетней дочерью она живет в Москве. К слову, ее малышку до сих пор никто не видел!

Да и совместные фото с супругом появляются в аккаунте Паперной очень редко - тем сильнее порадовал поклонинков свежий кадр. Артистка опубликовала нежный черно-белый портрет с любимым, на котором они прижались головами друг к другу и серьезно смотрят в объектив.

"Очень серьезные", - прокомментировала снимок Тоня.

Фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч (instagram.com/tonya_papernaya)

Подписчики поспешили прокомментировать милое фото, радуясь счастью супругов и отмечая, что они очень красивая пара. А счастливая будущая бабушка оставила им нежные сердечки.

Красота!!!!!! Очень приятно на вас смотреть!!!! Настроение огонь

Power couple

Гарні!!!

Похожи

Красивая пара.

Очень красивая и гармоничная пара.

мне так нравится ваша пара

гарна пара

Такие вы хорошие!

Родители

Семейного благополучия

Дуже схожі між собою, значить ви ідеальна пара! Щастя вам безмежного

Тоня тут очень похожа на Еву Лонгорию

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой. Актриса отметила, что пол ребенка они пока что не знают.