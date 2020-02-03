Красивая пара! Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем

Антонина растрогала поклонников нежным кадром с любимым
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская снова станет бабушкой - ее старшая дочь, 29-летняя Антонина Паперная беременна вторым ребенком. Радостную новость она сообщила в первый день 2020 года, поделившись видео у елочки с заметно округлившимся животиком. При этом Тоня, которая пошла по стопам матери и также стала актрисой, предпочитает не особо афишировать свою личную жизнь. Вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем и их двухлетней дочерью она живет в Москве. К слову, ее малышку до сих пор никто не видел!
Да и совместные фото с супругом появляются в аккаунте Паперной очень редко - тем сильнее порадовал поклонинков свежий кадр. Артистка опубликовала нежный черно-белый портрет с любимым, на котором они прижались головами друг к другу и серьезно смотрят в объектив.
"Очень серьезные", - прокомментировала снимок Тоня.
Фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч (instagram.com/tonya_papernaya)
Подписчики поспешили прокомментировать милое фото, радуясь счастью супругов и отмечая, что они очень красивая пара. А счастливая будущая бабушка оставила им нежные сердечки.
Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)
Напомним, Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой. Актриса отметила, что пол ребенка они пока что не знают.