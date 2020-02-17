Спимо в різних кімнатах: Ольга Сумська назвала лайфхакищасливого шлюбу

Ольга Сумська і Віталій Борисюк (фото: соцмережі ртистов)

Ці хитрощі від актриси допоможуть зберегти міцні відносини

Актриса Ольга Сумська, яка зараз знімається в серіалі «Сага» для каналу «Україна», давно в шлюбі з актором Віталієм Борисюком. Секретом щасливих відносин Сумська поділилася у програмі «Зірковий шлях».

Актриса Ольга Сумська знає, як залишатися бажаною для коханого чоловіка.

«Чоловіки люблять очима. І від них нічого не можна приховати, - сказала актриса в програмі «Зірковий шлях». - Я іноді помічаю цей погляд Віталіка, коли він так пильно дивиться на мене. І в цьому погляді я читаю: «О, мама, сьогодні ти the best!». Як це бадьорить жінку! А коли ти в якомусь розтягнутому костюмі, футболці чи в жахливому халаті ходиш по будинку...Ні, я все це викинула. У мене тепер домашній одяг дуже спокусливий. І таких костюмчиків багато».

Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Але радувати погляд чоловіка - не єдиний секрет Сумської. Час від часу актриса балує чоловіка.

«Іноді я приношу йому в ліжко каву зі словами: «Смачного, сонечко». І Віталіка це бентежить, - поділилася Ольга Сумська на каналі «Україна». - Він іноді приносить мені фреш і фрукти. Ми любимо так почати ранок».

Що стосується інтимного життя, то актриса відкрила двері своєї спальні, розповівши один маленький секрет.

«На сьогоднішній день ми спимо в окремих спальнях, і я вважаю, що це абсолютно нормально. Тому що у нас такий спосіб життя, що ми постійно разом: і вдома, і на роботі, - пояснила Ольга Сумська. - Краще постукати: «Графиня, до вас можна?» - «Так». І мені це так подобається. Я мріяла саме про це: «Графиня, до вас можна? Це князь Борисюк».

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею.