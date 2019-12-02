Спасибо за честность: Потап внезапно душевно обратился к бывшей жене

Потап стал настоящим триумфатором премии M1 Music Awards. Еще бы! Ведь его подопечные, группа "Время и Стекло" отхватили сразу три статуэтки - Группа года, Песня года, Фаворит года. Кроме того, две награды увезла домой жена продюсера Настя Каменских, а одну из них рэпер получил вместо нее, ведь певица умчалась на прямой эфир "Х-фактора". Примечательно, что на церемонии Потап охотно позировал в компании бывшей жены и делового партнера, продюсера Ирины Горовой, а поддержать звездных родителей пришел их сын Андрей и приемная дочь рэпера, Наташа Горовая. Еще одним поводом обратиться к своей творческой семье для продюсера стал юбилей его воспитанников – группы "Время и Секло". По этому поводу он написал развернутый пост в Instagram, в котором душевно обратился к экс-супруге.

Рэпер рассказал, что ровно 9 лет назад в украинском шоу-бизнеса появилась группа, которой суждено было пройти непростой творческий путь, чтобы теперь блистать на музыкальном Олимпе страны. Огромную роль в этом сыграла бывшая жена Потапа, а также вся комманда их лейбла Мozgi Еntertainment.

"Сегодня, ровно 9 лет назад, в одном из киевских клубов прошла презентация проекта под странным названием "Время и Стекло". Я всегда знал, что эти три слова покорят страны и города, поменяют ход музыкальной истории, станут лидерами мнений десятилетия, но что б НАСТОЛЬКО! Моя любовь к Позитиву и Наде Дорофеевой поистине безгранична, я учусь у них каждый день и поздравляю их с неимоверной радостью, потому что они превратились из "а кто из вас время, а кто из вас стекло?" в "пожалуйста, хоть один билетик на “Vislovo”!" - с гордостью написал Потап.

"Огромное спасибо, всегда верящей в вас Горовой Ирине, за преданность группе, за честность и постоянный upgrade себя и нашей компании, огромное спасибо мамам, нашему @mozgientertainment и @mozgi_group и конечно же Фанам! Это ваши 9 лет! Это вы прожили их вместе с нами, прошли этот уже не маленький путь и мы рассыпаемся в благодарности Вам! Спасибо висовцы! P.S. В 2020 году, в юбилейный год для группы "Время и Стекло", іас всех ждет кое-что удивительное! Запасайтесь терпением и готовьтесь, сказка переходит в новую фазу!" - пообещал он.

Кстати, Ирина Горовая опубликовала несколько фото, на которых позирует в компании бывшего мужа.

Потап с бывшей женой, сыном и своими подопечными (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Также снимок Ирины и Потапа появился в сториз Тины Кароль. Для светского события экс-жена рэпера выбрала золотистое платье в пол на тонких бретелях. На красной дорожке она появилась в сопровожении детей – Натальи и Андрея.

Потап, Ирина Горовая и Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Потап показал фотопрогулку со стильным сыном Андреем.