"Все лавры ее": Потап откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой

Ирина Горовая и Потап (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

По словам Потапа, их с Ириной объединяет общий сын

Потап в последнее время стал активнее давать интервью и общаться с журналистами. Так, музыкант дал большое интервью на телевидении. Ранее Потап откровенно рассказал о кулинарных талантах Каменских, а также отметил, что особенно не нравится в творчестве любимой. Выяснилось, что рэперу не нравятся моменты, когда Насте в рамках своей творческой деятельности приходится целоваться с артистами. Кроме того, в одном из недавних интервью Алексей Потапенко также поведал об отношениях со своей экс-женой Ириной Горовой. Об этом рэпер рассказал "Зірковому шляху" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина".

Успешный бизнес рэпера и его бывшей жены Ирины Горовой состоит из собственного магазина сувенирной продукции, из компании, которая выпускает клипы, бьющие рекорды Восточной Европы по просмотрам и агентства. Потап признался, что если бе не Ирины, то не было бы такой крупной творческой компании!

"Все лавры ей. Она главная. Я вам так скажу - если бы не она, не было бы такой большой у нас группы компаний. Моя функция в компании совсем другая. Мое участие - это творческая составляющая. Не поссорились после брака не поссорились, как партнеры. Но бывает ссоримся, как партнеры, и вылетают награды из офиса стекло, и собирается это стекло, потом приходит примирение", - делится Потап.

Потап и Ирина Горовая с сыном Андреем (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Отношения дружеские паре помогает поддерживать их общий сын.

"У нас есть сын. Он объединяет все. Наше восприятие мира и наше развитие украинского шоу-бизнеса, в который мы вкладываем свою маленькую долю, эта цель она больше наших амбиций. И мы подчинили личные штуки и договорились, что мы будем продолжать это делать, делать вместе. Это было непросто, у нас было непростое время. И рабочее время, и личное время было очень непростым. Но мы нашли такие точки, на которых мы решили", - говорит рэпер.

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских растрогали осенней романтикой. Пара опубликовала несколько атмосферных фото.