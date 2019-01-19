"Спасатели Малибу": мускулистый Тищенко взбудоражил сеть пикантным фото с женой

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)

Алла Барановская в купальнике показала романтическое пляжное фото со спортивным мужем

Известный украинский ресторатор Николай Тищенко, который вместе с женой Аллой Барановской и сыном отдыхает в солнечном Таиланде, нечасто позирует со своей возлюбленной, да еще и для пляжных снимков. Но на этот раз мускулистый "ревизор" решил сделать исключение. Супруга телеведущего показала их совместный пикантный снимок в Instagram, вызвав бурю комплиментов.

На фото загоревшая Алла в бикини кофейного цвета и солнечных очках позирует вместе с полуобнаженным мужем, который демонстрирует свой подтянутый и рельефный торс, у бассейна. Пара смотрит в одном направлении, а ресторатор бережно обнимает стройную жену экс-модель за талию.

"Еле уговорила просто стать рядом на 1 минуту! Выражения лиц соответствующие. Когда становились в позу заходило солнце.Тут я уже умоляю ещё разок сфоткаться и все отпускаю на тренировку. Таиланд. 2019 год! Счастливые ребята на острове. Позируем", - оставила подпись под пикантным кадром Барановская.

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)

Поклонники оценили романтичный снимок семейной пары и подчеркнули, что ресторатор с женой выглядят очень гармонично и прекрасно дополняют друг друга, а их внешняя привлекательность только добавляет кадру эстетики.

"Вы идеальны и очень гармоничны. Просто нереальные!", "Как спасатели Малибу. Красивенное фото", "Безумные", "Адам и Ева", "Очень красивые! Любящие люди всегда смотрят в одном направлении", "Алла, вы как с обложки журнала! Красивая пара, красивые тела! Приятно смотреть", - восхитились Аллой и Николаем комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/allabonya)

Также Барановская показала еще один впечатляющий откровенный кадр, на котором позирует в бассейне. Мокрые волосы, чуть запрокинутая назад голова и вздымающаяся пышная грудь, которая виднеется сквозь чистую водную гладь бассейна, не могли оставить поклонников равнодушными.

"Почему Айфон в руках фотографа может делать такие фотки, а в руках лучших подружек или мужа нет? Ушла спать! Целую! Завтра покажу как мы катаемся на досках! Думаю, вам понравится! P.s. В данный момент комменты из серии "столб" воспринимаются мной как комплимент. Я прямо мечтала это услышать, когда считала складки на животе. Поэтому, придумайте что-то поинтереснее", - сразу осекла она критиков и недоброжелателей.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

К слову, Николай Тищенко показал, как должен был выглядеть "правильный" финал шоу Танцы со звездами.

Ранее Алла Барановская продемонстрировала стройные формы в купальнике с анималистичным принтом, попутно собрав массу комплиментов от поклонников.

Также жена Николая Тищенко откровенно рассказала о своей борьбе с лишним весом после рождения сына.