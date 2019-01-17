"Чуда не случится": жена Тищенко рассказала о трудностях похудения после родов

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Алла Барановская сопроводила свой рассказ о непростом восстановлении и похудении после родов впечатляющими снимками из личного архива

Молодая супруга известного ресторатора Николая Тищенко, модель и бизнесвумен Алла Барановская откровенно рассказала подписчикам, как непросто ей далось похудение после рождения сына. На своей страничке в Instagram она поведла о своих переживаниях по поводу борьбы с лишним весом, поделившись опытом с молодыми мамами.

Модель сообщила, что хочет успокоить всех тех, кто беспокоится из-за несовершенства фигуры после появления на свет малыша.

"Я хочу своим примером успокоить и поддержать всех девочек, которые станут скоро мамами или недавно родили! Я долго думала, а стоит ли! Но мне нечего скрывать! Когда-то подобные фото одной спортивной красотки успокоили меня и я счастливая пошла в родовую", - начала она.

Барановская отметила, что, как правило, в сети можно увидеть тех, кто хвастается идеальной фигурой на третий день после посещения роддома, но она в число этих счастливчиков не попала.

"Обычно, в сети мы видим идеальные фото с прессом уже на третий день после родов! Я не вошла в число таких счастливчиков и чтоб вернуть то что было до родов мне приходится пахать по сей день! Листайте фото! Первое фото - я сейчас! Без фотошопа! Только цветокоррекция! Минус 11 кг! 59 кг на весах! Убрала почти всю дряблость и подняла живот с пола", - поделилась своими достижениями Алла.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Также жена Николая Тищенко опубликовала архивные фото, на которых она запечатлена в разные постродовые периоды, чтобы показать, как преображалась ее фигура.

"2 фото: я через 3 часа после родов! Живот как желе на 6 месяце; 3 фото: я спустя 3 дня после родов! Первая ночь дома! Лифчик кормящей красотки!; 4 фото: 4 недели после родов!; 5 фото: я набрала 12 кг после завершения гв, на фото я в сентябре начинаю тренировки!", - пояснила она.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Бизнесвумен вспомнила, что через пару месяцев после рождения сына Давида стала приходить в былую форму. Но после завершения кормления грудью стремительно набрала вес.

"Спустя 2 месяца после родов я уже начала приходить в форму и радоваться! В Киев я прилетела реально худой с большой грудью. А после завершение гв, когда Давиду было 7 месяцев, я набрала 12 кг за месяц. Это был мощный гормональный сбой после прекращения гв. Это был ад, видеть как ты просто жирнеешь на глазах! Кожа на моем животе просто обмякла и опустилась к земле", - написала Барановская.

Летом прошлого года Алла решила основательно взяться за себя и начать интенсивно худеть, ведь ей было непросто принять себя такой, какой она увидела в зеркале.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"В июне 2018, я поняла, что даже цельный купальник меня уже не спасает, что пора отложить работу и все хлопоты и заняться собой, я включила дома самый яркий свет и стала в белье перед зеркалом! Поплакала, покричала сама на себя! (Хотя муж всегда говорил мне что я очень даже ничего и не давал заветный пендаль, а надо было). Я решила, что пора все это менять, ведь сыну уже почти два года и я не могу все списывать на то что я как бы недавно родила. За эти 6 месяцев я скинула 11 кг! Для меня это огромный прогресс!" - похвасталась экс-манекенщица.

Напоследок она дала совет всем, кто сейчас переживает из-за несовершенства фигуры и, как когда-то она, мечтает вновь стать стройной.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Мораль сей басни! После родов чудо не случится, дайте себе перерыв, походите толстенькой, но через годик полтора берём себя в руки и даже, если муж не уходит и по-прежнему горячо любит, все равно поднимаем попу и возвращаем былое тело!" - обратилась она к подписчицам.

Комментаторы поблагодарили Аллу за то, что она открыто и честно поделилась собственным опытом и восхитились проделанной работой над собой

"Самая красивая, добрая, искренняя и настоящая. А главное, сильная. Очень Вами восхищаюсь", "Благодарю за вдохновение!", "Большая молодец! Правильно, что выставили, это стимул для остальных", "Нет слов! Вы молодец . Всем бы такого стремления и выдержки!", "Безумно мотивирует. Настоящая, нежная, женственная. Спасибо вам за такую открытость!" - писали читатели ее микроблога.

Скриншоты комментариев (instagram.com/allabonya)

Ранее Алла Барановская восхитила сеть снимком в купальнике, сделанном во время отдыха с семьей и друзьями в Таиланде.

Напомним, что фотосессия жены Николая Тищенко в "голом платье" вызвала шквал критики пользователей соцсети. В смелом наряде она появилась на праздновании Нового Года.