"Рятувальники Малібу": м'язистий Тищенко розбурхав мережа пікантним фото з дружиною

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська в купальнику показала романтичне пляжне фото зі спортивним чоловіком

Відомий український ресторатор Микола Тищенко, який разом з дружиною Аллою Барановської і сином відпочиває в сонячному Таїланді, нечасто позує зі своєю коханою, та ще й для пляжних знімків. Але на цей раз м'язистий "ревізор" вирішив зробити виключенная. Дружина телеведучого показала їх спільний пікантний знімок в Instagram, викликавши шквал компліментів.

На фото засмагла Алла в бікіні кавового кольору і сонячних окулярах позує разом з напівоголеним чоловіком, який демонструє свій підтягнутий і рельєфний торс, біля басейну. Пара дивиться в одному напрямку, а ресторатор ніжно обіймає струнку дружину екс-модель за талію.

"Ледве вмовила просто стати поруч на 1 хвилину! Вирази облич відповідні .Коли ставали в позу заходило сонце.Тут я вже благаю ще разок сфоткатися і все відпускаю на тренування. Таїланд. 2019 рік! Щасливі люди на острові. Позуємо", - залишила підпис під пікантним кадром Барановська.

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Шанувальники оцінили романтичний знімок сімейної пари і підкреслили, що ресторатор з дружиною виглядають дуже гармонійно і прекрасно доповнюють одне одного, а їх зовнішня привабливість тільки додає кадру естетики.

"Ви ідеальні і дуже гармонійні. Просто нереальні!", "Рятувальники Малібу. Гарнюще фото", "Божевільні", "Адам і Єва", "Дуже красиві! Люблячі люди завжди дивляться в одному напрямку", "Алло, ви як з обкладинки журналу! Красива пара, красиві тіла! Приємно дивитися", - захопилися Аллою і Миколою коментатори.

Скріншоти коментарів (instagram.com/allabonya)

Також Барановська показала ще один вражаючий відвертий кадр, на якому позує в басейні. Мокре волосся, трохи закинута назад голова і пишні груди, які видніються крізь чисту водну гладь басейну, не могли залишити байдужими шанувальників.

"Чому Айфон в руках фотографа може робити такі фотки, а в руках кращих подружок або чоловіка немає? Пішла спати! Цілую! Завтра покажу як ми катаємося на дошках! Думаю, вам сподобається! P. s. У даний момент коменти з серії "стовп" сприймаються мною як комплімент. Я прямо мріяла це почути, коли рахували складки на животі. Тому, придумайте щось цікавіше", - відразу осікла вона критиків і недоброзичливців.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

До речі, Микола Тищенко показав, як повинен був виглядати "правильний" фінал шоу Танці з зірками.

Раніше Алла Барановська продемонструвала стрункі форми в купальнику з анімалістичним принтом, попутно зібравши масу компліментів від шанувальників.

Також дружина Миколи Тищенка відверто розповіла про свою боротьбу із зайвою вагою після народження сина.