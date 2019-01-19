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"Рятувальники Малібу": м'язистий Тищенко розбурхав мережа пікантним фото з дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.01.2019 - 07:00
"Рятувальники Малібу": м'язистий Тищенко розбурхав мережа пікантним фото з дружиною
Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська в купальнику показала романтичне пляжне фото зі спортивним чоловіком

Відомий український ресторатор Микола Тищенко, який разом з дружиною Аллою Барановської і сином відпочиває в сонячному Таїланді, нечасто позує зі своєю коханою, та ще й для пляжних знімків. Але на цей раз м'язистий "ревізор" вирішив зробити виключенная. Дружина телеведучого показала їх спільний пікантний знімок в Instagram, викликавши шквал компліментів.

На фото засмагла Алла в бікіні кавового кольору і сонячних окулярах позує разом з напівоголеним чоловіком, який демонструє свій підтягнутий і рельєфний торс, біля басейну. Пара дивиться в одному напрямку, а ресторатор ніжно обіймає струнку дружину екс-модель за талію.

"Ледве вмовила просто стати поруч на 1 хвилину! Вирази облич відповідні .Коли ставали в позу заходило сонце.Тут я вже благаю ще разок сфоткатися і все відпускаю на тренування. Таїланд. 2019 рік! Щасливі люди на острові. Позуємо", - залишила підпис під пікантним кадром Барановська.

&quot;Рятувальники Малібу&quot;: м'язистий Тищенко розбурхав мережа пікантним фото з дружиною

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Шанувальники оцінили романтичний знімок сімейної пари і підкреслили, що ресторатор з дружиною виглядають дуже гармонійно і прекрасно доповнюють одне одного, а їх зовнішня привабливість тільки додає кадру естетики.

"Ви ідеальні і дуже гармонійні. Просто нереальні!", "Рятувальники Малібу. Гарнюще фото", "Божевільні", "Адам і Єва", "Дуже красиві! Люблячі люди завжди дивляться в одному напрямку", "Алло, ви як з обкладинки журналу! Красива пара, красиві тіла! Приємно дивитися", - захопилися Аллою і Миколою коментатори.

&quot;Рятувальники Малібу&quot;: м'язистий Тищенко розбурхав мережа пікантним фото з дружиною

&quot;Рятувальники Малібу&quot;: м'язистий Тищенко розбурхав мережа пікантним фото з дружиною

&quot;Рятувальники Малібу&quot;: м'язистий Тищенко розбурхав мережа пікантним фото з дружиною

Скріншоти коментарів (instagram.com/allabonya)

Також Барановська показала ще один вражаючий відвертий кадр, на якому позує в басейні. Мокре волосся, трохи закинута назад голова і пишні груди, які видніються крізь чисту водну гладь басейну, не могли залишити байдужими шанувальників.

"Чому Айфон в руках фотографа може робити такі фотки, а в руках кращих подружок або чоловіка немає? Пішла спати! Цілую! Завтра покажу як ми катаємося на дошках! Думаю, вам сподобається! P. s. У даний момент коменти з серії "стовп" сприймаються мною як комплімент. Я прямо мріяла це почути, коли рахували складки на животі. Тому, придумайте щось цікавіше", - відразу осікла вона критиків і недоброзичливців.

&quot;Рятувальники Малібу&quot;: м'язистий Тищенко розбурхав мережа пікантним фото з дружиною

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

До речі, Микола Тищенко показав, як повинен був виглядати "правильний" фінал шоу Танці з зірками.

Раніше Алла Барановська продемонструвала стрункі форми в купальнику з анімалістичним принтом, попутно зібравши масу компліментів від шанувальників.

Також дружина Миколи Тищенка відверто розповіла про свою боротьбу із зайвою вагою після народження сина.

Дружина Тищенко розбурхала мережу "голою" сукнею на Новий рік Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною
Новини України Микола ТищенкоАлла Барановская
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