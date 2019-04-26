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Состяние любви: Джамала растрогала откровениями о муже и сыне

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2019 - 21:32
Состяние любви: Джамала растрогала откровениями о муже и сыне
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала назвала свою самую большую мотивацию в жизни

Украинская певица Джамала продолжает покорять украинский и мировой музыкальный Олимп. Ее песни входят в топы европейских чартов,  в родной Украине она получает заслуженные музыкльные награды. Так, например, недавно она удостоилась статуэтки премии YUNA 2019. По словам самой артистки, двигаться вперед и достигать новых высот ей помогают самые близкие – муж Бекир Сулейманов и сыночек Эмир-Рахман. Об этом она рассказала в интервью изданию Harpers Bazaar.

Джамала призналась, что с появлением сына ее творческие амбиции лишь возросли. Он – самая большая и убедительная мотивация, ведь певица мечтает, чтобы мальчик гордился своей мамой в будущем.

"Этот маленький человек уже многому меня научил. Терпению, например. По своей натуре я очень экспрессивна и эмоциональна, а благодаря Эмиру становлюсь мудрее по отношению к себе и другим", - отметила она.

Состяние любви: Джамала растрогала откровениями о муже и сыне

Фото: Джамала с сыном Эмиром-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)

Также артистка не упустила возможность упомянуть о любимом муже и его вкладе в ее музыкальную карьеру. Он привыкла творить тогда, когда счастлива, а Бекир поддерживает амбициозную супругу в ее начинаниях и не дает расслабляться.

Состяние любви: Джамала растрогала откровениями о муже и сыне

Фото: Джамала с супругом (instagram.com/jamalajaaa)

"Я творю, когда чувствую стимул и положительный фидбэк. В этом плане мне не дает расслабиться мой муж – он мотивирует не останавливаться, верит в меня. Любящие люди рядом, готовые во всем и всегда поддержать, – это бесценно. И состояние любви и веры, в котором сейчас нахожусь, я транслирую с помощью своей музыки", - говорит исполнительница.

Супруг дарит звезде полную творческую свободу, но границы личной свободы заканчиваются там, где начинается семья – это ее сознательный выбор и огромное счастье.

Состяние любви: Джамала растрогала откровениями о муже и сыне

Состяние любви: Джамала растрогала откровениями о муже и сыне

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Мой выбор – позволить себе быть зависимой, позволить мужчине решать и заботиться. Кто-то может назвать это слабостью или поведением "слабого пола", но в итоге мы все хотим одного: счастья. Мне кажется, лучше быть слабой и счастливой, чем сильной и несчастной. Счастье и есть свобода", - считает певица.

Напомним, что Джамала растрогала сеть признаниями в годовщину свадьбы, которую отмечает 26 апреля.

Ранее Джамала восхитила сеть душевными кадрами с мужем и сыном – семья провела насыщенный уикенд в весеннем Киеве.

К слову, Джамала покорила смелым образом на церемонии награждения музпремией "Золотая Жар-птица 2019".

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